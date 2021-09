Video: Primeras imágenes de cachorros de aguará guazú nacidos en el Parque Iberá

PRIMERAS IMÁGENES DE CACHORROS DE AGUARÁ GUAZÚ



Los transmisores satelitales que fueron colocados hace poco tiempo atrás a Malevo y Preta, una pareja de aguará guazú del Parque Iberá, nos están permitiendo obtener datos increíbles sobre esta maravillosa y amenazada especie, el cánido más grande de Sudamérica.



Recientemente hemos podido localizar el lugar en el que ellos están criando a sus tres cachorros, donde colocamos cámaras trampa para conocer más acerca de su comportamiento.



En este posteo les presentamos a los tres cachorros de esta pareja, que ya han perdido el característico color negro de los primeros días de vida y su pelaje ya empieza a parecerse más al de los padres.



Las imágenes registradas por las cámaras trampa contienen comportamientos que nunca habían sido documentados en esta especie y que iremos compartiendo en posteos sucesivos.



El aguará guazú perdió más del 50% de su área de distribución original en Argentina y urge protegerlo en aquellos lugares donde aún sobrevive, y recuperarlo en los sitios donde ha desaparecido.

FIRST IMAGES OF MANED WOLVES IN IBERÁ PARK



The GPS collars we placed some time ago on Malevo and Preta, a couple of maned wolves from Iberá Park, in northeastern Argentina, are providing valuable data about this beautiful and threatened species.



Recently, we could locate the spot where the couple is raising their three cubs. We placed camera traps there to learn more about their behavior. In this post, we share with you footage of the three cubs, who already changed their characteristic initial black fur into a reddish color, more like their parents.



Our cameras filmed some behaviors of this species never recorded before, which we will share with you in future posts.



The maned wolf lost over 50% of its original range in Argentina. Protecting this species in places where it still thrives, as well as recuperating it in places where it has disappeared, is urgent.



