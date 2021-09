Realizaron una nueva marcha pidiendo por la aparición de Guadalupe Lucero

Una nueva marcha pidiendo por la aparición con vida de Guadalupe Belén Lucero, se realizó el mediodía de este jueves en la capital de la provincia de San Luis, convocada por su padre, Eric Lucero, bajo la consigna "Sin Guadalupe No hay Voto".



Tanto el padre como la madre de la niña no han dejado de reclamar y desarrollar acciones para dar con su paradero, mientras que el Gobierno Nacional ofrece una recompensa de 5 millones de pesos a quien brinde un dato cierto sobre su destino.



Entre esas acciones, Yamila Cileone, madre de la niña, llegó hasta la Casa Rosada, donde fue recibida por el presidente Alberto Fernández y funcionarias de su gabinete, oportunidad en la que logró que la recompensa establecida originalmente en 2 millones de pesos subiera a 5, sin que la oferta haya tenido mayor impacto en la causa.



El 24 de agosto último, tras múltiples allanamientos y rastrillajes, un perro rastreador detectó una pista de Guadalupe en la ruta 7 camino a Mendoza. Durante el operativo, el animal tomó por un descampado y culminó a la vera de la ruta 7, donde perdió el olor, por lo que se cree que Guadalupe fue trasladada en un automóvil.



Con los nuevos datos, los investigadores suponen ahora que la niña fue "cargada" a un vehículo después de cruzar por el descampado colindante a la ruta 7, muy cercano a la denominada "zona cero", frente a la casa de su tía materna.



Para Santiago Díaz, dueño del perro rastreador, hubo un auto detenido en la ruta 7, esperando por la niña y se la llevaron en dirección hacia la provincia de Mendoza, sin embargo los avances judiciales no han demostrado esto y nada se sabe de la pequeña.



Durante la marcha de este jueves, Lucero condicionó su voto para las elecciones legislativas del domingo a la aparición de su hija. "Hace tres meses que estoy sin mi hija y me prometieron que la iban a seguir buscando y no la tengo, entonces que la gente no se deje llenar de mentiras por los gobernantes y por quienes le prometen cosas, que después no cumplen", afirmó el papá de Guadalupe.



Alrededor de 60 personas acompañaron a Lucero en su recorrida por el centro de la ciudad, exigiendo "aparición con vida y castigo a los culpables" y llevando pancartas con la convocatoria principal, del voto castigo para el oficialismo provincial para el próximo domingo cuando se celebren las primarias legislativas en San Luis.