Las comparsas de Gualeguay se preparan para la edición 2022 del Carnaval

“Para la edición 2022, ya se comenzó a hacer algo, y si bien aún no hay confirmación oficial, desde el municipio están preocupados por llegar a pergeñar lo que podría ser una edición 202, con todas las limitaciones que la pandemia dejó instaladas”, comunicó ael director de la comparsa K'rumbay, Luis Alarcón.Y agregó: “Puertas adentro, en Carumbay, trabajamos en ideas y alternativas en los talleres de vestuario, recién iniciando, pero con toda la expectativa de que el carnaval se puede realizar, lo que sería la muestra de que la situación sanitaria está un poco más controlada”.En ese sentido, confirmó que se realizó ayer la segunda reunión “para avanzar en la concreción de un convenio que no deja de estar supeditado a la situación sanitaria, a lo que establezcan Nación y Provincia y lo que el Municipio pueda llegar a realizar”. “La energía esta puesta en hacer como que sí para que las comparsas tengamos la motivación para seguir trabajando”, ponderó Alarcón.“Independientemente de los recursos económicos que el Municipio adelanta para el carnaval, las comparsas necesitamos saber que se hará, sabiendo que después probablemente no se pueda concretar”, remarcó el director de la comparsa K'rumbay.Consultado a Alarcón por las probables fechas de la edición 2022, éste estimó: “Anteriormente, siempre se realizó los cuatro sábados de enero y cuatro de febrero, y el lunes feriado por Carnaval para que sea un cronograma de nueve noches. Si se mantuviera el mismo esquema, sería el 9 de enero”.“El de Gualeguay es un carnaval que se sostiene desde lo emocional. El Carnaval de Gualeguay es pasional, independientemente que intenta ofrecer un producto artístico y que el público lo recepciona muy bien, se lo vive de una manera increíble porque es un cable a tierra que se disfruta”, recalcó.