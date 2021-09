Prohibieron marca ibuprofeno con paracetamol por “riesgo para la salud”

La Autoridad de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió y quitó de circulación el producto, fabricado por Indoco Remedies Ltd., de Bolivia, al comprobar queLa medida fue publicada en el Boletín Oficial. A través de una resolución, el titular del organismo, Manuel Limeres, indicó que la prohibición se extenderá a todos los lotes y presentaciones del producto hasta tanto el fabricante y su distribuidora, la firma San Fernando Sociedad de Responsabilidad Limitada, completen los trámites de registro.Según se señala en el Boletín Oficial, el producto es “un medicamento sin registro ante esta autoridad sanitaria, del que se desconoce su procedencia, condiciones de elaboración y que por lo tanto representa un riesgo para la salud de los potenciales pacientes a los que se les pudiera administrar”.El organismo tomó conocimiento de la circulación de este producto el 1° de julio a raíz de los secuestros realizados por la División de Delitos contra la Salud Pública y Falsificación de Fármacos de la Policía Federal, en el marco de la causa N° 891/2019, caratulada como: “María Fernanda Vargas Gutiérrez y otros s/averiguación de delito”, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1.Posteriormente, la Anmat comprobó que no solo el laboratorio y el distribuidor no contaban con autorización, tampoco el producto Ibuflamar se encontraba en el registro de Especialidades Medicinales (REM). De tal forma, ordenó su prohibición y solicitó que sean notificadas todas las autoridades sanitarias provinciales.

La Anmat publicó otras dos resoluciones similares en el Boletín Oficial. El organismo quitó de circulación también el producto “Hutrope FlexPen”, descripto como una “hormona de crecimiento recombinante” que se puede administrar a partir “de una solución inyectable en dispositivo prellenado para uso subcutáneo”. La entidad tomó la medida, alertada por la firma la firma Eli Lilly Interamérica Inc, quien denunció que se trataba de una falsificación del producto propio denominado “Hutrope”.Por otro lado, la Anmat prohibió la circulación de distintas unidades de válvulas cardíacas “Mosaic Ultra”, luego de que la firma importadora Demedic Sociedad Anónima sufriera el robo de cuatro de ellas. Según la información, se encontraban en consignación en el Sanatorio de la Trinidad San Isidro para cubrir cirugías de urgencia.