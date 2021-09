"Mamabuela y papabuelo": una pareja adoptó a una adolescente con un hijo

La historia de vida comenzó antes de la pandemia y se generó por completo en noviembre del 2020. Actualmente la adolescente adoptada tiene 17 años y fue mamá de un pequeño.



“Activismo en lo cotidiano”, define hoy Susana Cantarelli, quien junto a su compañero, Lionel Aguiar, adoptaron a una adolescente que a su vez tiene un hijo. Por eso, ambos están estrenando roles al convertirse al mismo tiempo en madre-abuela y padre-abuelo, respectivamente.



Luego de dos tratamientos que no prosperaron, la pareja decidió que el modo de extender la familia iba a darse de la mano de la adopción. "Es un proyecto de familia que fue creciendo y ampliando. Con Leonel, queríamos cambiar la dinámica familiar con una persona más grande y no nos veíamos con un bebé pequeño", explicó la mamá a Radio 2.



Además, detalló que pasaron por un proceso de selección que asegura que "no es difícil" y que "hay que documentar todo para mostrar que tenés un hogar, una estabilidad económica y una salud".



La historia de vida comenzó antes de la pandemia y se generó por completo en noviembre del 2020. Actualmente la adolescente adoptada tiene 17 años y fue mamá de un pequeño.



"Hay que tener claro el camino de la adopción y hay que aceptar y no pretender cambiar a la persona. No es un amor a primera vista. Esto se construye", expresó Susana.



"Nuestra hija tiene una relación más especial con mi marido y yo con mi nieto, queremos que la familia funcione armónicamente. La adopción fue muy bueno para nuestra hija y su hijo, mi nieto. Ella es una muy buena madre. Con la pandemia tuvimos que hacer una serie de controles de ambos", finalizó Susana.