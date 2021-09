Serpientes: recomiendan “no matarlas ni mucho menos intentar capturarlas”

Video: Susto en una vivienda de Paraná: encontraron una mortífera Yarará en el patio

Un gran susto se llevó una mujer en el fondo de su vivienda en la capital entrerriana, al encontrarse Yarará Grande o víbora de la cruz, que estaba en el patio de su casa en el barrio Toma Nueva. La ciudadana solicitó la intervención policial y el personal especializado, capturó la Yarará de aproximadamente, unos 50 centímetros de longitud.la responsable del Centro de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica de Entre Ríos, médica toxicóloga Analía Corujo.Corujo señaló que “con una foto podemos identificar a los ejemplares porque tienen características especiales en las escamas a fin de distinguir si es una yarará o una culebra”.“En el caso de la yarará grande, que es la especie más frecuente, la disposición de las escamas más oscuras -que es lo más fácil de mirar a la distancia- forman una herradura o el tubo de un teléfono antiguo”, indicó la toxicóloga.Y en ese sentido, diferenció: “Los colores marrones son similares en todas, pero cuando una víbora, que parece una yarará, tiene alguna mancha roja o verde en el algún punto, eso es una culebra”.“La culebra cubre la importante función de mantener a raya a la yarará, por eso no hay que matarlas”, insistió.Se recordará que el ofidio fue hallado en un domicilio de calle Blas Parera 3000. “Apareció en esta época del año por las altas temperaturas y además en la zona de La Toma porque es un área cercana al río y al campo, que es su hábitat”, argumentó Corujo al indicar que la serpiente, “si aceró a una casa, probablemente, haya sido en busca de alimentos”.Acto seguido, la responsable del Centro de Asistencia Toxicológica de Entre Ríos, recomendó a los vecinos “mantener limpio el peridomicilio y desmalezado para que no se acerquen los roedores y detrás la yarará en busca de alimento”.“Colocar alambre mosquitero en los ingresos y si uno va a salir de noche, debe hacerlo con la ropa adecuada y encender las luces”, fueron otras de las indicaciones. “En zonas de ofidios se recomienda usa botas de goma o de cuero de caña alta y, además, las medias y el jeans hacen de protección, porque si la víbora muerde, escurre el veneno en todo el camino”, destacó en ese sentido.“La yarará es venenosa, la culebra no”, marcó Corujo. “Ante una mordedura, la persona se tiene que tranquilizar, hay que abrigarla porque muchas se les baja la presión y tienen frío, puede tomar líquidos y en el caso de Paraná, debe ser llevada al hospital San Martín si es un adulto o al San Roque si es un niño; el nosocomio de Bajada Grande también cuenta con el antídoto”, detalló.Finalmente, la especialista refirió que esta es la época en la que aparecen los alacranes. “Para que no ingresen al hogar, por las cañerías o las luces de las puertas, se recomienda mantener limpio, arrojar desengrasante a las cañerías y colocarles telas plásticas o metálicas de malla fina o filtros; los alacranes solo lo harán si tienen alimento”, especificó.Según informó Corujo, “el año pasado se registraron unas 151 denuncias por la aparición de alacranes y este 2021, poco más de 30 denuncias”.