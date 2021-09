Suspendieron al juez que liberó a violador por usar preservativo en un abuso

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia resolvió este martes admitir la denuncia del procurador General de la Corte, Jorge Barraguirre, contra Rodolfo Mingarini, el juez que desató un escándalo a nivel nacional cuando resolvió liberar a un presunto violador porque había usado preservativo durante el abuso.



La decisión implica que Mingarini fue suspendido y deberá afrontar un juicio político, además de percibir la mitad de su sueldo, según lo establece la Ley Nº 7.050.



El tribunal está conformado por los cinco miembros de la Corte Suprema (Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Mario Netri, Daniel Erbetta y María Angélica Gastaldi), el diputado provincial Maximiliano Pullaro, el senador Armando Traferri, y los representantes del Colegio de Abogados de Reconquista (Julio Pagano) y de Rafaela (Héctor Ferrero). El voto fue unánime.



Cabe destacar que la denuncia Barraguirre no se basó solamente en el fallo que hizo famoso a Mingarini, sino también sobre otros procedimientos en los que el juez habría evidenciado falta de perspectiva de género. El fallo del escándalo

El 30 de mayo, Mingarini resolvió no dictarle prisión preventiva a un albañil acusado de haber abusado sexualmente de una mujer porque el hombre se colocó un profiláctico mientras ultrajaba a la víctima.



Durante la audiencia cuyas imágenes llegaron a los canales de todo el país, el juez santafesino puso en duda la violación: “no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo..., no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que -según lo que está acá-, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”, señaló, y concluyó: "es posible que haya habido esta relación no consentida, es posible, pero no tenemos suficiente evidencia para considerarla probable”.



Por tanto, el magistrado dispuso mantener la acusación por el delito sexual que pesaba sobre el albañil y, como medida de seguridad para la víctima, dispuso una orden de alejamiento y prohibición de contacto.



Según el juez, adoptó esa decisión porque no le quedaba claro cómo ocurrieron los hechos, lo que deberá esclarecerse en un juicio oral. “No puedo relacionar ni entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima”, reiteró. (LT10)