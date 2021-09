Hermanitos ahogados cuando pescaban: "no pudimos hacer nada", afirmaron

Policiales Buscan a dos menores que se cayeron al río cuando pescaban junto a su tío

Una tragedia ocurrió el pasado fin de semana en Arroyo Leyes. Es que, en su intento de cruzar el río caminando, dos menores de 11 y 13 años se ahogaron generando una gran conmoción en la localidad vecina. Carmelo Soto, lugareño, relató detalles de la situación."Cuando llegamos, los chicos estaban. Lamentablemente no se pudo hacer nada", comenzó diciendo Soto.Además, contó que "estaban pescando con el tío. El río está traicionero, hay partes bajas pero siempre hubo remansos. Se confiaron, falta de conocimiento. Se cayeron a un pozo profundo. Hay pozos de seis u ocho, doce metros. Y en los remansos hay árboles abajo. No tuvieron posibilidad de salvarse", dijo en diálogo conSobre el hallazgo del primer menor, que se produjo el sábado por la noche mediante una intervención particular, detalló: "el chiquito lo encontramos a la noche, como a las 23. Un familiar los pescó con un reel, un anzuelo"."La gente se confía mucho. Acá se han hecho cataratas. Ahora creció, pero esa catarata hay un pozo impresionante de no creer. De donde estás pisando, tenés un pozo de 5 o 6 metros", añadió Soto que aseguró que a los menores "se los conocía y te da impotencia porque fuimos y no pudimos hacer nada".Por su parte, Eduardo Lorinz, jefe comunal de la localidad, aguarda que "esto que nos sirva para toda la gente de la localidad, para todo los que nos visitan, para los que nos gusta ir a pescar. Que tengan precauciones. Hay pozos en distintos lugares del curso del río que nos pueden producir esta desgracia".

"Así que, pedirles que se manejen con precauciones. Estamos con una emergencia importante, con ríos bajos que invitan a ir más allá de lo que se aconsejan: pueden ocurrir estas desgracias", añadió. Y remarcó que "ya no se puede hacer nada pero, que quede para evitar. Que tomen precauciones, sobretodo con los menores"."Los nenes tenían domicilio en Santa Rosa de Calchines, es familia de la región, estaban trabajando en esta zona. Estaban pescando y lamentablemente se llegó a esta desgracia", cerró.