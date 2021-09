Alerta por tormentas abarca a gran parte de Entre Ríos y otras provincias

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó laen el centro y norte de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, como así también a partes de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Río Negro.En el caso de nuestra provincia incluye a Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. Los fenómenos de mayor intensidad se producirían".Se esperan "valores de precipitación acumulada, pudiendo ser superados de forma puntual".Ante un alerta amarillo, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.2- Evitá actividades al aire libre.3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.5- Estate atento ante la posible caída de granizo.6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.