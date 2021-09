Orlando Vera Cruz, el músico santafesino será precandidato a Senador Nacional

Video: Orlando Vera Cruz cantó en vivo por Elonce TV y habló de su candidatura a senador

El músico santafesino, Orlando Vera Cruz, contó por la pantalla de Elonce TV sus raíces entrerrianas y santafesinas. El artista, nació en la capital de la provincia vecina y desde muy chico se mudó a Santo Tome.



El cantautor Orlando Vera Cruz será precandidato a senador nacional por el Partido del Campo Popular. El reconocido santafesino se presenta para las PASO del 12 de septiembre como cabeza de lista, acompañado por Manuel Hugo López y María Eugenia Lucena.



“Es un partido es alquilado, porque nadie me daba bola entonces, Manuel y María, me llamaron para que vaya de Senador y represente a mi provincia en Buenos Aires”, expresó a Elonce TV el músico.



“Si me eligen, desde el primer sueldo hasta el último, van a parar a las escuelas de Santa Fe. Yo siempre viví de mi guitarra, no necesito del sueldo del Congreso. Voy a entrar como paisano y voy a cantar una zamba”.



“Como somos gauchos, no podemos joder la patria”, apuntó.



