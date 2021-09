Demoraron a una médica por practicar un aborto una joven de 21 años

Una médica del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal fue detenida por practicar un aborto a una joven de 21 años en ese centro de salud.“Estoy demorada, estoy detenida y puede ser que me quede 10 días en la cárcel que es el tiempo que tiene el fiscal para determinar”, señala la médica, cuya identidad no trascendió, en un audio al que tuvo acceso Clarín. Luego quedó incomunicada.La médica intervino en el procedimiento de interrupción legal de un embarazo (ILE) de 22 semanas y dos días a una joven de 21 años.La denuncia contra la profesional fue hecha por la tía de la joven, que vive en la localidad de Salvador Mazza. Según informó el diario El Tribuno, la chica se había presentado en el hospital sin conocimiento de su familia, y pidió la interrupción del embarazo.El tío de la joven, que la crió, relató al diario que un médico del hospital lo llamó para informarle y le anticipó que se negaría a hacerle el aborto por el avanzado estado de gestación, pero que otros médicos no eran objetores de conciencia."Hablá con la chica y contenela, no permitas ese aborto porque también es un riesgo para ella", le dijo, según señala El Tribuno. El familiar llamó a la Dirección de Niñez de Salvador Mazza y también habló con su sobrina para hacerla desistir, pero la chica le informó que ya se había realizado la práctica.En tanto, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir respaldó el accionar de la médica: "Ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la historia clínica correspondiente, respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE".La ILE garantiza el derecho al aborto más allá de la edad gestacional si el embarazo es producto de una violación o si está en peligro la vida o la salud de la persona gestante, en tanto que la interrupción voluntaria del embarazo (ILE) habilita a solicitar la práctica hasta la semana 14 de gestación.