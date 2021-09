Presencialidad plena: Expertos piden no relajar los cuidados en las escuelas

Distintos especialistas destacaron la importancia de erradicar la idea de que “la pandemia ya pasó” y prestarle atención a cualquier síntoma y a las medidas de cuidado, en el marco del regreso a las aulas a tiempo completo tras un año y medio.Infectólogos y pediatras insistieron a la vez con la importancia de mantener la distancia social de entre 90 centímetros y 50 centímetros, ventilación cruzada y uso riguroso del tapabocas.“Conviene ser sumamente cuidadosos para no tener un rebrote”, dijo Luis Cámera, del comité que asesora al presidente Alberto Fernández.Por su parte, Ángela Nakab, médica de la Sociedad Argentina de Pediatría, sostuvo que “es importante hablar dentro de las familias y dentro de las escuelas sobre cuáles son los cuidados habituales. Y tener los recaudos de no ir enfermo a la escuela, no ir con resfríos y, si alguno tiene dolor de cabeza, de panza o de garganta, aunque sea mínimo, tiene que informarlo y aislarse hasta saber bien de qué se trata”.“Hay que ver si hay trastornos del sueño, dificultades en la alimentación, irritabilidad, problemas con la socialización, dolores corporales de cualquier tipo, tendencia al aislamiento y estar atentos al rendimiento escolar. Los chicos manifiestan lo que les pasa muchas veces a través del cuerpo”, explicó.El Consejo Federal de Educación aprobó regresar a la “presencialidad plena” en las escuelas desde esta semana.El gobierno de Córdoba estipuló que los docentes que no se vacunen o que no se realicen los test PCR semanales no podrán ingresar a los colegios y hasta podrán tener descuentos en sus sueldos.Grahovac explicó que, actualmente, son aproximadamente 6 mil los docentes de Córdoba que no quieren ni buscan vacunarse y aclaró que los docentes que no estén vacunados podrán presentar PCR realizados en los puestos gratuitos que hay en Córdoba.No obstante, el ministro destacó que en Córdoba el 86% de la planta docente cuenta con el esquema completo de vacunación.