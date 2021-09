El suero equino demostró alta capacidad neutralizante contra la variante Delta

El trabajo científico alrededor del suero equino hiperinmune anti SARS-CoV-2 propulsado argentinos primero demostró una capacidad neutralizante alta contra la cepa original, la llamada cepa Wuhan, y ahora in vitro se estableció que mantiene esa neutralización potente contra la cepa Delta.En esas pruebas de laboratorio se demostró que el suero equino hiperinmune anti-SARS-CoV-2 tiene una capacidad de neutralización viral similar contra la variante Delta a la observada contra la cepa pandémica original.Fernando Goldbaum, director científico de Inmunova, investigador superior del CONICET y jefe del Laboratorio de Inmunología y Microbiología Molecular de la Fundación Instituto Leloir (FIL) explicó: “El suero hiperinmune anti SARS-CoV-2 tiene una capacidad neutralizante alrededor de 100 veces mayor a la que mostraron el plasma de convalecientes y el plasma de las personas que han sido vacunadas. Esa capacidad neutralizante tan alta contra la cepa original, se mantiene contra la cepa Delta. Esto significa que la utilización de este agente terapéutico en pacientes infectados con la variante Delta tendrá la misma eficacia clínica que tiene el suero contra la cepa pandémica”.Goldbaum añadió a: “Este resultado realza la importancia de nuestra estrategia de utilizar anticuerpos policlonales que al tener un amplio espectro de reconocimiento contra la proteína que usa el virus para entrar a las células, permite reconocer con la misma potencia a las diferentes variantes. Y mantiene así la misma eficacia terapéutica contra las diferentes variantes de escape”.Los anticuerpos policlonales, en los que se basa el suero hiperinmune anti-SARS-CoV-2, tienen la característica que reconocen y unen en varias regiones a la molécula clave del virus -el domino RBD de la proteína Spike- bloqueando los sitios de interacción con su receptor humano (bloquea distintas estructuras de la espiga del virus), lo que disminuye el riesgo de escape viral.En un contexto epidemiológico complejo por la emergencia de variantes antigénicas de amplia circulación, estos resultados de relevancia clínica refuerzan que en su carácter de policlonalidad el suero hiperinmune es una alternativa terapéutica, según su indicación, que puede contribuir a mitigar el impacto de COVID-19.Los ensayos de seroneutralización viral in vitro con la variante Delta fueron realizados en el Servicio de Virosis Respiratorias de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS)-Malbrán, por el equipo conducido por la doctora Elsa Baumeister. Los resultados mostraron un título neutralizante equivalente contra la cepa circulante en el país y la variante Delta.A finales de mayo ya se había demostrado en ensayos de seroneutralización viral in vitro la capacidad neutralizante del suero hiperinmune anti-SARS-CoV-2 contra la variante P.1 (también conocida como “de Manaos”), realizados en el Instituto de Virología “Dr. José M. Vanella” de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. También contra la variante B.1.1.7 (Británica), mediante los ensayos de seroneutralización in vitro utilizando el sistema de pseudovirus tipificados con la proteína Spike del SARS-CoV-2 de la variante B.1.1.7 y la cepa de Wuhan, llevados a cabo en el Laboratorio de Virología Molecular del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martin (IIB-UNSAM).Favio Crudo, médico infectólogo y epidemiólogo, subsecretario de salud de San Antonio de Areco y médico de la Fundación Mundo Sano explicó que “los estudios recientes demostraron, así como fue con la cepa Manaos, contra la variante Delta el poder neutralizante del suero equino es conservado de forma completa tal cual como fue investigado inicialmente. No hay diferencias en cuanto al poder de neutralización respeto a las otras variantes”.“San Antonio de Areco fue un centro investigador pionero del suero hiperinmune que comenzó con esta tarea, que luego lo utilizamos precozmente desde el punto de vista de la pandemia y también en forma temprana. Empezamos a incluir pacientes moderados y no esperar a que los pacientes llegaran a severos. Tenemos al día de hoy una diferencia en mortalidad y letalidad absolutamente importante. Prácticamente la mitad creo que tienen el resto de los municipios de la región sanitaria y de la provincia de Buenos Aires en general”, sostuvo Crudo.La letalidad en San Antonio de Areco es de 1,3. Y en promedio, en la provincia de Buenos Aires, es de 2,5. “Esto quiere decir que cada 100 infectados, se mueren 2 y medio en la Provincia y 1,3 en San Antonio de Areco. Las mismas cuentas dan en los municipios cercanos y similares en cuanto a población y ubicación geográfica con Areco. Probablemente el uso del suero equino en forma intensiva, tenga que ver con esto. No es la única razón pero seguramente tiene que ver con esto”, indicó el infectólogo a Infobae.Es una inmunoterapia desarrollada por el laboratorio biotecnologico Inmunova -del Grupo Insud- y basada en anticuerpos policlonales equinos con gran capacidad neutralizante anti-SARS-CoV-2. Estos anticuerpos se obtienen utilizando como antígeno una proteína recombinante del virus, la cual se produce mediante biotecnología. El medicamento se logra a partir del procesamiento de los anticuerpos, generando fragmentos con alta pureza y buen perfil de seguridad. Ycomo ventaja adicional, pueden producirse rápidamente y a gran escala.Fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) el 22 de diciembre 2020, para el tratamiento de pacientes adultos con enfermedad COVID-19 moderada a severa dentro de 10 días del inicio de síntomas. Esto es: pacientes hospitalizados sin necesidad de oxígeno, uso de oxígeno con máscara y ventilación no invasiva u oxígeno de alto flujo. La aprobación fue mediante un Registro Bajo Condiciones Especiales (establecido en la Disposición 4622/2012), que autorizó su uso en situación de pandemia, con consentimiento informado y Monitoreo de Eficacia, Efectividad y Seguridad (PMEES) para continuar recopilando datos durante un año.De acuerdo a la autorización bajo condiciones especiales de la ANMAT y las recomendaciones sobre su uso del Ministerio de Salud de la Nación, alrededor de 20.000 pacientes, en más de 200 instituciones de salud de 17 provincias fueron tratados con el suero hiperinmune anti-SARS-CoV-2.Al respecto, la experiencia en la provincia de Corrientes fue vasta y auspiciosa con el suero hiperinmune anti SARS-CoV-2. Así lo relató a Infobae Fernando Achinelli, médico infectólogo, coordinador del servicio de infectología y control de infecciones del hospital de campaña Escuela Hogar: “Nuestra experiencia en la provincia de Corrientes con la introducción de suero equino hiperinmune como tratamiento de los pacientes con COVID fue muy satisfactorio. A lo largo de estos meses, sobre todo en los meses de junio y julio 2021 cuando el hospital se encontraba con casi 400 pacientes internados por día el suero equino evitó la progresión a distress severo y requerimiento de asistencia respiratoria mecánica”.Con respecto a la expectativa de la capacidad de seroneutralización viral in vitro del suero contra la variante Delta, “aquí en Corrientes, -siguió Achinelli- dónde la mayoría de los estudios de genotipificación correspondió a variante Manaos, se pudo correlacionar con los estudios previos de seroneutralización de la variante Wuhan, de Reino Unido y Manaos. Y están encendidas todas las alertas ante la posible circulación en el país de la variante Delta”.