En Córdoba, docentes que no se vacunen deberán presentar PCR cada lunes

Walter Grahovac, ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, explicó cuáles son los requisitos para aquellos docentes que no deseen vacunarse: deberán presentar un PCR cada lunes o entrarán en licencia sin goce de sueldo.



Estas condiciones son en el marco de la vuelta paulatina a la presencialidad plena a partir del 6 de septiembre en la provincia.



“Hay un derecho individual a no vacunarse, pero como aún no hay vacuna para los menores, a excepción de los mayores de 12 años con alguna comorbilidad, este sector ahora es de riesgo. Además, los PCR son gratuitos”, indicó Grahovac.



En este sentido, el ministro de Educación insistió en la importancia de la revinculación entre alumnos y docentes frente a un preocupante incremento del ausentismo.



“Preocupa el ausentismo presencial, que es la antesala de un posible abandono escolar. A partir del 3er año, el abandono aumentó un 2% en el último año, cuando antes de la pandemia Córdoba era la única provincia con descenso en el abandono. Por eso se busca acelerar las vinculaciones”, explicó.



Y aclaró: “Por ahora, más que abandono, hay intermitencia, que llega al 30%. Si se consolida, puede derivar en abandono”.



Por este motivo, según señaló, a partir del 6 de septiembre dentro de la misma semana una burbuja va a tener tres días de clases presenciales, mientras que la otra, dos días, y a la siguiente semana, se rotan.



“Decidimos acortar el tiempo de vinculación porque es central el contacto de los estudiantes con los docentes”, expresó.



De esta manera, el nuevo criterio de distanciamiento es de 90 centímetros entre estudiantes; y 2 metros entre docentes y estudiantes.



“Empezamos a trabajar espacios físicos, con alternativas de ordenamiento y reutilización de ese espacio para que la totalidad pueda reincorporarse. Mientras tanto, seguimos con este cambio en el sistema de alternancia”, manifestó.



Sin embargo, aclaró que “no será como antes de la pandemia”: “Hay que adecuar muchos aspectos dentro de la escuela”, dijo, y resaltó el trabajo de los equipos docentes en la implementación de los protocolos.



Por último, destacó que quedan unos 6 mil docentes sin vacunar, unos 10 mil que esperan las segundas dosis de AstraZeneca, que son el grupo de prioridad ante la llegada del segundo componente, y 6 mil que no desean vacunarse. (Cadena 3)