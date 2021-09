Aparecieron pumas y mataron animales en localidad correntina

Productor de Paraje Pago Redondo, en el departamento Goya, Corrientes, comentó que pumas atacaron a alguno de sus animales y mataron a una cría.



Juan Manuel Nuñez, expresó a Elonce que “acá nunca hubo pumas y ahora aparecieron. Ya me mataron terneros, ovejas y aves, entre otros animales. Les estamos siguiendo los pasos. Vino gente especialista a visitarme, a estudiar su comportamiento, poner cámaras para ver cómo se manejan”.



“No podemos hacer nada porque está prohibido matarlos. No queremos tener problemas. Los que nosotros vimos tendrán cerca de 40 centímetros de estatura. Andan de a dos”, indicó.



El hombre, que nació en la zona y tiene 75 años, aseguró que nunca antes vieron estos animales en el lugar.



“Se dice que en zona de Sauce tenían en cautiverio a estos animales y se escaparon. Esto me está preocupando mucho, no solo por lo que pasa, sino que es una pérdida económica. Si no se puede actuar contra estos bichos alguien deberá hacerse cargo de los daños que se me provocaron. Les encantan las ovejas y los terneros cuando son recién nacidos, les comen la zona del vacío”, remarcó. Elonce.com