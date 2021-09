Los casos de la variante Delta aumentan en Buenos Aires y Córdoba

En la mayoría de los países en los que la contagiosa variante Delta ingresó se convirtió en pocas semanas en la predominante por su alto nivel de contagiosidad. Esta mutación, que se encontró en India por primera vez a finales del 2020 es la causante de un considerable aumento de casos de Covid en países europeos y en Estados Unidos.



En la Argentina, con 63 casos confirmados en Buenos Aires y 81 en Córdoba más algunos casos aislados en otras provincias, se espera que durante septiembre u octubre empiecen a trepar los contagios ya que según indican los especialistas, entre ellos la propia ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti, frenar a Delta es imposible aunque sí son necesarios todos los esfuerzos para retrasar su multiplicación mientras se avanza en la campaña de vacunación.



Las vacunas contra Covid brindan protección frente a los contagios y sobre todo minimizan el riesgo de hospitalizaciones y muertes. Es imprescindible además seguir usando barbijo, reunirse en lugares ventilados o al aire libre para mayor seguridad.



Aunque en Buenos Aires y Córdoba los números de contagios por Delta suben semana a semana aún no se definió que haya transmisión comunitaria porque para ello tiene que existir un alto nivel de riesgo de contraer esta variante en la comunidad. Si bien hay que esperar el comportamiento epidemiológico, ese anuncio podría darse de un momento a otro.



Ayer, el ministerio de Salud bonaerense informó que corresponden a pacientes que habían viajado al exterior 59 casos. Hay otros dos positivos de personas que no salieron de la Argentina pero tuvieron contacto con viajeros mientras que los dos restantes no tienen nexo epidemiológico.



En Córdoba, a partir de un primer gran brote, ya son 81 los contagios con Delta informados por el gobierno provincial. Ayer se detectaron tres nuevos casos vinculados a un caso positivo de hace una semana.



En Santa Fe, mientras tanto, según datos del ministerio de Salud, hasta este miércoles sólo se habían registrado 9 casos de Covid provenientes de esta variante. Todos los contagiados cumplieron con el aislamiento correspondiente y eran viajeros o contactos de viajeros (8 son de Rosario y uno de Rafaela).



El último que dio positivo es un viajero rosarino proveniente de Japón que vive solo y según las autoridades sanitarias cumplió con todos los protocolos, por lo tanto no tuvo contactos estrechos.



La vigilancia de variantes sigue siendo activa y se envían muestras en forma constante tanto al Instituto Malbrán como al equipo rosarino que trabaja en el Proyecto País, siguiendo el curso de las distintas cepas de Covid.



También se tomaron medidas rigurosas con quienes provienen del exterior para intentar frenar la diseminación de Delta.