Desde el drone de Elonce TV: una boca del arroyo La Azotea sin agua

La bajante del río Paraná sigue brindando paisajes tan sorprendentes como desoladores.estuvo en el Parque Nacional Pre Delta, donde se secó por completo la boca del arroyo La Azotea.El guardaparques Jeremías Mancini, habló con nuestro medio y contó que “por esta bajante histórica, hoy estamos parados sobre parte de lo que es el arroyo La Azotea y este paraje da inicio a todo lo que es el gran humedal del delta del Paraná, que nace en esta zona y desemboca en el Río de la Playa. Son más de un millón de hectáreas de humedales, riachos, lagunas, todos conectados y que generan un constante movimiento y cambio por las crecientes que suelen inundar casi por completo todo este sistema y, en otros periodos, la gran bajante desconecta todos estos arroyos y genera pocos accesos al delta, como lo que estamos viviendo hoy”.Si nos remontamos tres años atrás, “aquí podíamos encontrar un arroyo con bastante correntada que si uno lo navega, se puede llegar hasta el área de uso público del Parque Nacional, que es La Jaula”.Mancini indicó que la imagen que presenta actualmente la zona, “no es muy linda. El Delta es un lugar muy biodiverso y en esta época deberíamos tener muchos árboles brotados, mucha floración y exuberancia en la vegetación, pero venimos de una gran sequía, sumado a la bajante del río que genera este paisaje un poco desolador”.En lo que respecta a la fauna, explicó que “se la arregla para subsistir. La bajante genera ambiente para determinadas especies, más que nada de aves playeras, y estamos en una época donde empiezan a llegar aves migratorias que ocupan estas grandes playadas para asentarse, descansar y alimentarse. Además, hay muchas gaviotas, pitotoy y chorlitos de collar. Al atardecer llegan muchas aves acuáticas”.En este sentido, dijo que es importante que la gente conozca los límites en este sector puntual porque hay algunas zonas del parque que no están habilitadas. “Este lugar es muy lindo y se debe respetar la cartelería que indica que estamos dentro del Parque”, remarcó.Por otra parte, el Guardaparques recordó que con la última bajante, “se llegó a cortar el arroyo, pero mantenía un pequeño hilo de agua, esto es realmente histórico, no hay precedentes de lo que está pasando”. Y recordó que el agua, hasta llegó a mantener a flote una gran barcaza que hoy está encallada y que es una especie de monumento característico del lugar.“Es triste andar con el caballo y pisar vegetación totalmente seca, pero son ciclos naturales que se están prolongando por todas las problemáticas ambientales que estamos teniendo, pero la naturaleza tiene un poder tremendo de componerse, si le damos tiempo y no la perturbamos”, expresó finalmente Mancini.