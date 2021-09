Exigieron al intendente de Oro Verde que rechace la instalación de un crematorio

Paraná Vecinos se oponen a la instalación de un crematorio en Oro Verde

Vecinos de los barrios Lomas de Oro Verde, Loma Hermosa y Los Algarrobos, que se oponen a la instalación de un horno crematorio en el lugar, mantuvieron este miércoles una entrevista con el intendente Oscar Toledo para exigirle que dé de baja el proyecto. La petición había sido elevada por la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná.Clelia Zapata. La mujer indicó que, si bien “hay poca legislación” en torno a la regulación de las cuestiones ambientales, apuntaron que rige “la suficiente para que desde un municipio tengan la potestad para rechazar el proyecto”.Según indicó la titular de la Asamblea, Alicia Glausser, el intendente de Oro Verde “esperará a lo que Ambiente de la provincia resuelva en torno al expediente”. “Hay un expediente que iniciaron quienes pidieron la construcción (del crematorio) y que estaría dando vuelta en la Provincia porque la mandaron a Ambiente y (en el municipio) esperan a que regrese”, indicó.“El jefe político de la ciudad todavía no resolvió diciéndole no a la instalación del crematorio, como corresponde”, apuntó Glausser al preguntarse: “cómo dilata algo que es tan perjudicial para la salud”.“Decimos NO al crematorio. Es un emprendimiento que tendrán que pensar bien dónde instalarlo, y que sea muy lejos porque debe contar con una reglamentación”, remarcó.