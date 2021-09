Alerta por tormentas para varias provincias abarca a una zona de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por tormentas que afecta a la ciudad y la provincia de Buenos Aires, al sur de Santa Fe, al noreste de La Pampa y gran parte del territorio este de San Luis. Asimismo, incluye para el jueves al sur de Entre Ríos, más precisamente los departamentos de Gualeguay y Victoria.



Según detalló el SMN, las zonas donde aplica la alerta meteorológica serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad. “Algunas fuertes”, se advirtió, al tiempo que se destacó la posible presencia de ráfagas, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.



“Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm., pudiendo ser superados de forma puntual”, señaló el organismo.



Luego de una jornada calurosa, con temperaturas máximas que en algunos lugares superaron los 30 grados, se espera que este miércoles el tiempo comience a cambiar.



Las alertas amarillas hacen referencia a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.



¿Tormenta de Santa Rosa?



La tormenta de Santa Rosa deriva de una creencia popular asociada con la figura de Santa Rosa de Lima, celebrada el 30 de agosto. Según la tradición, una tormenta desatada por la santa a través de la plegaria ahuyentó a una flota de piratas que planeaban atacar la ciudad a principios del siglo XVII.



En nuestro país, la tormenta se espera para los días previos o posteriores a la celebración, por lo que el mote de “tormenta de Santa Rosa” se le aplica a cualquiera que ocurra en ese período temporal.



Se trata de un evento que no ocurre en todo el país, ya que en la época que la tradición sitúa la celebración de Santa Rosa de Lima, hay factores climáticos que dificultan la formación de tormentas en algunas regiones. Por ejemplo, según explica el Servicio Meteorológico Nacional, en la Patagonia, donde no es común la formación de tormentas, o en el Noroeste argentino, donde la época está marcada por la estación seca y predominan los días despejados y con mucho sol.



Es por esto que el fenómeno se espera más en el centro y el noreste del país, donde el fin de agosto trae aparejados cambios en la circulación de la atmósfera debido a la proximidad de la primavera, lo que favorece la presencia de aire cálido, más humedad y condiciones propicias para el desarrollo de tormentas.



Usando datos de hasta 100 años atrás del Observatorio Central Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional elaboró un informe que muestra que, contabilizando solo diez previos o posteriores a la celebración de Santa Rosa de Lima, la tradición se cumplió el 54% de los años en los que hubo precipitaciones en esas fechas, aunque no siempre en cantidades abundantes.



Las recomendaciones del SMN para áreas afectadas



-Asegura los objetos que puedan ser arrojados por el viento

-Mantenete alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas

-No estaciones tu vehículo bajo los arboles

-Mantené cerrada tu casa de la manera mas hermética posible

-Informate por autoridades.

-En caso de verte afectado por este fenómeno (vos o alguien más comunicate con los organismos de emergencias locales Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono