Córdoba habilita los grandes shows en formato burbuja

"La decisión que tomamos es aprobar el modo burbuja para grandes formatos", confirmó el secretario de Gobierno municipal, Miguel Siciliano, luego del encuentro llevado a cabo en el Sargento Cabral con el sector de espectáculos públicos.



“Tuvimos una reunión con todo el espectro del espectáculo, como dueños de grandes salones de espectáculos, también de salones de fiestas y de boliches, y además vinieron artistas y managers", indicó.



El formato burbuja constará de distintos "corralitos" que podrán tener un máximo de 10 personas, con una distancia de dos metros del resto de las burbujas.



Mientras, en los pasillos solo podrá circular personal de seguridad, salud y mozos. Solo se podrá ir al baño con barbijo.



Respecto a la habilitación de eventos en boliches y salones de fiestas, el secretario de Gobierno municipal confirmó la creación de una comisión especial.



"Se reúne por primera vez mañana para que los dueños de salones de fiestas y boliches puedan trabajar en la generación de un modo burbuja adecuado a ese lugar y puedan volver lo antes posible", completó.



Piden "un esfuerzo" para cumplir protocolos



En diálogo con Cadena 3 , el cantante "Negro" Videla dejó en claro que la medida es un paso más hacia la normalidad y afirmó que "hay que poner entre todos un esfuerzo" para que se cumplan los protocolos.



"No vamos a meter la cantidad de gente que se podía, porque no se puede, porque tiene que ver con los distanciamientos, con los protocolos y no se puede", destacó.



Y agregó: "Creo que esto es muy bueno; yo estoy feliz, porque de a poquito se va a ir volviendo y seguramente pronto, sin darnos cuenta, vamos a terminar esta locura que estamos viviendo".



Empresarios salteños piden habilitación para grandes shows



A raíz de la realización del espectáculo de Ulises Bueno en La Plaza de la Música, los empresarios salteños piden la autorización de grandes eventos.



"Pedimos que autoricen bailes, shows en estadios y teatros, un aumento de aforo del 70% en salones, y espectáculos al aire libre de hasta dos mil personas", afirmó a Cadena 3 Marcela Rojas, vocera de propietarios de salones de eventos.



De esta manera, se realizará una reunión con el sector de espectáculos con el COE, donde propondrán un protocolo similar "al de Ulises Bueno en Córdoba".