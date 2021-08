No podían tener hijos y adoptaron cinco hermanitos que querían permanecer juntos

Foto 1/2 Foto 2/2

Una pareja cordobesa adoptó a un grupo de hermanitos, que buscaban permanecer juntos y no separarse. Ahora, su hogar de dos pasó a ser una familia con cinco chicos de 15, 13, 11, 10 y 8 años.



Los protagonistas de la historia son Sofía Pizzi, Santiago del Estero, y Alejandro Segura, de Catamarca. Ellos están juntos desde hace seis años. Ambos cordobeses por elección, residen en Río Ceballos, en las Sierras Chicas.



Ellos querían agrandar su familia, pero en 2017 recibieron un diagnóstico de infertilidad. Y, antes de probar por segunda vez una fecundación in vitro, cambiaron la decisión, decidieron ir por otras vías y se postularon el 21 de septiembre de 2019 para una convocatoria de adopción lanzada en la ciudad de Buenos Aires.



"Nos inscribimos, nos hicieron un par de entrevistas para ver si estábamos capacitados para asumir la responsabilidad, nos informaron cuál era la situación y qué necesitaban estos niños. Tras esa evaluación, una jueza dictaminó que éramos elegidos para ser los papás", detalló Sofía a Cadena 3.



Y luego, agregó: "Fue una locura cuando llegó esa noticia. Una cosa es pensarlo y otra es serlo. Fuimos a Buenos Aires para comenzar la etapa de vinculación para conocernos".



Pizzi recordó que, si bien el primer encuentro con los chicos, quienes hacía cuatro años estaban viviendo en un hogar para niños, fue "caótico", no fue "determinante".



"Para ser padres adoptivos hay que preparase. Hay muchos grupos de fundaciones que acompañan en este camino. La primera vez que nos encontramos con ellos fue caótico: había muchas personas. Pero, igual que en cualquier relación, no fue determinante en nuestro caso. Hay otras situaciones en las que el vínculo no se da y la adopción no prospera", señaló.



La santiagueña reveló, además, que, si bien los niños "sólo estuvieron tres meses separados de esos cuatro años que estuvieron en el hogar", los chicos más grandes habían tomado una decisión que buscaba beneficiar a los más pequeños.



"Los chicos más grandes se dan cuenta de la situación. Ya habían pasado cuatro años y nadie los adoptaba. Entonces, pidieron hablar con la jueza para que los dos más grandes pudieran estar en una convocatoria aparte de los más chicos, así ellos tenían más posibilidades", detalló.



En esa línea, agregó: "De modo que, cuando se enteraron de que habían sido adoptados los cincos, que iban a seguir estando unidos, fue una gran alegría para todos ellos. Son muy compañeros".



A mediados de febrero del 2020, los cordobeses comenzaron a vincularse con los niños a través de una guarda provisoria. Tras cuatro meses, se cambió la categoría a guarda con fines adoptivos. Finalmente, el 9 de abril último, la jueza sentenció que Sofía y Alejandro eran padres de los cinco chicos.