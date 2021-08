Día de la Obstetricia y las Embarazadas: la importancia de respetar los tiempos

El 31 de agosto se celebra el Día de la Obstetricia y la Embarazada en la Argentina, con el fin de reconocer el trabajo que realizan los especialistas médicos que se dedican a la asistencia de las mujeres en las instancias de embarazo, parto y puerperio.Al respecto, la Licenciada es Obstetricia, Natalia Bearzi, valoró a Elonce TV que “estamos en el momento más sublime de cualquier familia, incluso en situaciones cruciales de emergencia”, y destacó la importancia de acompañar a toda la familia durante el embarazo y en los períodos de lactancia.Según detalló la profesional, en el último tiempo cambió mucho la forma en que se atienden partos, “mejoró mucho la atención, ahora se escucha más a la mamá, se le da todas las herramientas para que puedan decidir sobre el momento de parto”, explicó y agregó: “Poder respetar los tiempos y el apego que existe entre la mamá y el hijo, el contacto piel a piel es muy conmovedor”.Además, explicó que “hay muchas familias diversas, evolucionamos como sociedad, y como profesionales, ahora tenemos otros necesarios y debemos estar a la altura de estos hechos”.Sobre su actividad profesional, destacó que “todos los partos siempre me emocionan, me acuerdo cada una de las pacientes y después del parto seguimos en contacto por el tema de la lactancia”.En cuanto a los partos en pandemia, contó que “los primeros cuatro meses fueron muy difíciles, sobre todo porque en el Hospital San Roque no hay una sala de terapia intensiva para adultos, era desconcertante”. Además, agregó que, si bien en el hospital habían vivido la Gripe A y “esto fue un desafío mayor”.Luego a medida que se fue conociendo más sobre la pandemia del coronavirus, “los partos volvieron a realizarse en el San Roque y tuvimos todos los cuidados para que se retome la lactancia, y lo único que se restringieron fueron las visitas”.