Para prevenir ola de robos en centro de Rosario, reforzarán presencia policial

Alertado por la ola de inseguridad y vandalismo que sufre el centro de la ciudad, el Ministerio de Seguridad de la provincia dispondrá un refuerzo de los binomios de efectivos caminantes y ajustará el patrullaje en los horarios sin atención comercial, con especial atención a la noche.



Este lunes funcionarios de la cartera se reunieron con comerciantes de la zona que llevaron sus inquietudes, entre las que se destacaron la acción de mecheras y el escruche sufrido por el edificio de oficinas de Córdoba al 1200, que se sumó a otro sucedido en junio en un inmueble similar ubicado a tan solo una cuadra. También se produjo un hecho de robo de cables en Córdoba y Mitre, que ya fue solucionado por la Empresa Provincial de la Energía.



La provincia prometió reforzar la zona con parejas de uniformados caminantes y patrullaje en combinación con fuerzas federales. Del encuentro participó el coordinador de fuerzas federales de Nación, Sebastián Faga, y hoy los representantes de Santa Fe tendrán una reunión con los mandos superiores de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y de Policía de Seguridad Aeroportuaria para evaluar dónde están faltando recursos, o el delito mutó y hay que cambiar la fisonomía del abordaje para distribuirlos “más inteligentemente”.



Alberto Mongia, subsecretario de Prevención y Control Urbano de la provincia, valoró el intercambio de datos sobre lugares donde los comerciantes ven que hay problemas como mecheras, robos, destrozos y entraderas. “Solicitaron un poco más de apoyo en líneas generales, pero lo bueno es que se comprometieron en lo que respecta a dar información específica. Eso nos da un plafón desde el punto de vista investigativo. Porque no solo se habló de la prevención, sino del rol de la Justicia y la Fiscalía para que le den herramientas a la policía”, repasó.



Las acciones en lo inmediato consistirán en revisar nuevamente todo el espectro de las zonas comerciales. La idea del gobierno provincial es aportar personal específico que conozca el lugar para abordar los microrobos y detectar otros ilícitos. Respecto del hurto de cables, están trabajando con Fiscalía y el municipio para localizar toda la cadena de valor, no solo el que corta el cable sino al que lo compra, reduce y vuelve a vender.



En cuanto a la combinación con fuerzas federales, Mongia recordó que recientemente hubo un refuerzo de 300 efectivos, 150 de Prefectura y 150 de la Policía Federal, que fueron destinados al centro, macrocentro y barrios específicos. “Hacemos un trabajo fáctico viendo las necesidades concretas para guiarlos en dónde tienen que estar. Como el delito mutó para el lado de los centros comerciales, mandamos parejas y patrullaje. La idea es que se ajuste en los horarios muertos. A la noche hay que meter un ojo clínico”, graficó el subsecretario.



El presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, Ricardo Diab, celebró por su parte que pudieron llevar las problemáticas de todos los sectores, pero lamentó que en materia de seguridad en la ciudad se da “el síndrome de la sábana corta” y siempre falta presencia en alguna zona, ya que cuando se satura el centro se desprotegen los barrios, y viceversa. “El tema de seguridad tiene un vaivén desde hace años. Tenemos respuesta inmediata ante la denuncia, pero luego vuelven a producirse los hechos o se complica en otro”, analizó e informó que quedaron “en sesión permanente”, con más contactos en la mira de cara al futuro.



Por otro lado, Diab opinó sobre la reconversión de la Guardia Urbana Municipal (GUM). “Creo que si van a generar otras acciones en los centros comerciales, será más de precaución, pero no olvidemos que la potestad de la fuerza la tiene la policía”, apuntó el dirigente empresario. (La Capital)