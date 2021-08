Joven con capacidades diferentes debutará en Torneo Infantil de Paraná Campaña

Momentos de mucha emoción se vivirán este sábado en María Grande. Camilo Cincuini, un joven de 26 años con capacidades diferentes, debutará en el Torneo Infantil de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. El deportista, juega de 9 en el equipo de Atlético de María Grande que se enfrentaran contra Tabossi.



“Con el debut de Camilo, será la primera vez que pase algo asi en la provincia. Llegue hace dos años al club y vine con una propuesta de ampliar la perspectiva. Le pedí autorización a las autoridades para que Camilo pueda cumplir su sueño”, expresó a Elonce TV Rubén, el profesor.



Neli, la mamá del joven contó que Camilo llegó al club para poder practicar Básquet “en ese momento no había profesor y me dijeron si queríamos mandarlo a fútbol. Ahí empezó y le encantó”.



Sobre cómo lo vive su hijo, contó que “tiene una emoción tan grande que todavía no se lo imagina. Está muy feliz y muy agradecido con Rubén”. El sábado, la cancha será testigo de la sonrisa más grande que puede tener un chico, que es cuando está disfrutando un partido de fútbol. Elonce.com