¿En qué consisten los peritajes psicológicos?: cómo es la formación

Un peritaje psicólogo es un instrumento que puede ayudar a los jueces a tomar la decisión correcta en ciertos casos. Este informe muestra información sobre el estado psicológico o mental de los implicados, lo que permite emitir una sentencia basada en él.Los jueces pueden pedir la intervención de un psicólogo en distintas situaciones, por ejemplo, para conocer si un padre es apto para obtener la custodia de sus hijos, para determinar los daños mentales causados por acoso laboral e incluso antes de dar la condena a un acusado, para saber si su actuación se debió a un problema psicológico o si por el contrario está fingiendo.La intención es conocer aspectos de la salud mental del acusado o los implicados en un juicio, para orientar la toma de decisiones. Para poder desempeñarse como perito psicológico, es necesario tener una formación específica como la de Euroinnova cursos online o una formación presencial de acuerdo a las circunstancias de cada profesional.El peritaje psicológico puede ser solicitado por el propio juzgado si se considera pertinente o si hace falta información adicional para comprender mejor la situación de los implicados y poder dar una sentencia adecuada.También puede ser solicitado por algunas de las partes involucradas como medio de defensa. Por ejemplo, si una persona está siendo demandada por incumplimiento de contrato y la defensa alega que estaba atravesando por un estado de depresión o ansiedad, puede solicitarse la intervención de un perito psicológico para avalar que la situación es real.La respuesta es no. No es lo mismo un informe elaborado por un psicólogo clínico que uno hecho por un perito. El peritaje psicológico es un informe mucho más profundo que se obtiene a través de la aplicación de distintas técnicas, entre ellas las entrevistas, para recopilar información específica para el caso judicial que se lleva.Además, para que un psicólogo clínico pueda elaborar un peritaje psicológico debe tener la formación adecuada, por ejemplo, un máster psicología forense online que lo capacita para desempeñar sus funciones de manera que pueda ayudar a resolver asuntos legales.El informe psicológico pericial tiene una estructura definida a la que se le pueden anexar otras partes de acuerdo a la naturaleza de cada caso. Sin embargo, los apartados fijos son los siguientes:-Datos del perito y del peritado. No debe faltar el número de colegiado del perito.-Motivo del informe. Explicar entre otras cosas por qué se levanta el informe y a solicitud de quién.-Metodología. Indicar cuales fueron las técnicas e instrumentos empleados para la recolección de la información. Debe indicarse a quien se aplicaron esos instrumentos.-Antecedentes y situación actual del peritado. Puede hablarse de los antecedentes familiares y psicológicos del implicado.-Análisis descriptivo detallado de la aplicación de pruebas y sus resultados.-Impresión diagnostica. El perito indicará si hay alguna patología psicológica importante para el caso.-Discusión forense.-Referencias empleadas.-Conclusiones.-Fecha y firma.