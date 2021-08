El domingo, a las 18.20, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú recibió un llamado de emergencia, aunque esta vez no era ni un incendio ni una tragedia vial.



Lo que había pasado fue que un perrito se había caído dentro de un pozo tipo aljibe de unos tres metros de profundidad y no podía salir.



Fue por esto que una dotación salió de urgencia hacia calle Magnasco al Norte para efectuar el rescate de un can.



Finalmente, tras una ardua labor, los bomberos de la ciudad lograron rescatar al perro sano y salvo, indica El Día.