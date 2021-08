Gualeguaychú comenzó a organizar la Fiesta del Pescado y el Vino 2022

El dilema de la fecha

Quedan los artistas

La comida

La disminución en los contagios y el avance en la campaña de vacunación permiten pensar en una temporada prometedora. Esto va de la mano al regreso de los eventos más famosos de la ciudad. Uno de ellos es el multitudinario festival que se realiza a comienzo de año en el Paseo del Puerto. Los protocolos que se aplicarán, el cómo se manejará el consumo de bebida y comida en el lugar y el gran dilema de la fecha son los principales ejes en los que trabajan ahora los organizadores.A medida que avanza la campaña de vacunación y a medida que vemos cómo los reportes diarios y mensuales indican una baja en los contagios de covid-19 y, sobre todo con la descongestión de las Unidades de Terapias Intensivas locales, provinciales y nacionales, un pensamiento invade al común general: la vuelta a la normalidad y el dejar en el pasado este presente pandémico que, aunque parezca más debilitado, aún no terminó.En este sentido, los hechos diarios son los que nos indican que progresivamente vamos regresando a los viejos hábitos y costumbres que durante más de un año nos estuvieron vedados. Primero fue la reapertura de la gastronomía con sus respectivos protocolos, luego el retorno de los cines y teatros con aforo limitado, más tarde las reuniones al aire libre fueron sumando más y más personas permitidas y ahora, cuando menos queremos pensar, volvemos a tener público en los eventos deportivos, siendo el regreso a las canchas de fútbol el mayor exponente (será oficialmente el próximo 9 de septiembre, en el partido por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 en el cual la Selección Argentina enfrentará a la de Bolivia en el estadio Monumental).Gualeguaychú tiene una serie de eventos que, hasta no hace mucho, se dudaba de que se pudieran realizar en el próximo verano. Pero poco a poco comenzaron a llegar confirmaciones, y con el anuncio de la edición 2022 del Carnaval del País se dio paso a que los demás acontecimientos de calendario puedan suceder.Sin embargo, hay uno que por su magnitud y grandilocuencia eran más difícil de vislumbrar. Y ese es, la Fiesta del Pescado y el Vino. Las ediciones pasadas dejaron una postal de todo un pueblo y muchos turistas volcándose a ese sector de la Costanera para disfrutar de números musicales de primer nivel, lo mejor del arte local y provincial y la degustación de platos típicos con los mejores sabores de nuestros ríos.Finalmente, ahora se confirmó que el Municipio de Gualeguaychú comenzó con la organización de la próxima edición de la Fiesta del Pescado y el Vino, y eso es, sin dudas, una buena noticia. Y aunque todo está en una primera etapa de elaboración, ya se puede adelantar algunos puntos en los cuales se trabajará para mantener la seguridad sanitaria de los que concurran.“Estamos recién empezando a tantear, a programar, a pensar el evento, y queremos organizarla con los protocolos que están vigentes hoy en día. Preferimos ir armando una fiesta con la mayor cantidad de protocolos que garanticen el distanciamiento social y las medidas de prevención y, en caso de que la situación epidemiológica vaya mejorando, ir abriendo o posibilitando mayores acciones”, informó a ElDía la directora de Comunicación del Municipio Pía Gavagnin, quien inmediatamente explicó: “Es preferible empezar con el escenario más complicado y yendo a uno con más aperturas, que hacerlo al revés. Es más fácil ir liberando de manera progresiva a tener que cerrar en caso de algún imprevisto”.Otro punto interesante que los organizadores no piensan trasladar el evento a alguna otra locación que les permitiría plantear un escenario en el cual se maneje de manera más sencilla la aplicación de protocolos.“En este momento no pensamos trasladar el lugar de la fiesta a ningún otro lado. En principio descartamos esto y todos los planes que estamos haciendo tenemos en mente el mismo lugar de siempre, que es el Paseo del Puerto”, afirmó Gavagnin.Según información aportada a ElDía, la edición 2022 tendrá una duración de 4 días, y lo más seguro es que el calendario se mantendrá como en las anteriores, o sea, de jueves a domingo, aunque no se descarta que se pueda realizar de viernes a lunes. La contra de esta segunda posibilidad es que se ocuparía el lunes, un día que siempre se reserva por si sucede algún imprevisto y haya que suspender alguna de las noches, algo que ya ha pasado con anterioridad.Otro dato interesante: este plan original apunta a que todo el evento ocurra antes de la primera noche del Carnaval del País, que en un principio está estipulada que sea el 8 de enero de 2022. Si esto es así, hay un primer problema: el fin de semana anterior cae jueves 30 y viernes 31 de diciembre y sábado 1 y domingo 2 de enero. El mayor problema en este sentido es que especialmente el viernes 31 de diciembre es una noche que tradicionalmente se pasa entre familiares y amigos, no en una fiesta masiva y popular.¿Acaso se piensa en hacerla en día de entre semana, como por ejemplo lunes, martes, miércoles y jueves, tanto en la última semana de diciembre o la primera de enero? ¿O se realizará una fiesta con intervalo, como podría ser los últimos miércoles y jueves antes de fin de año y las dos últimas noches los primeros sábado y domingo de enero? ¿Será acaso que el Carnaval del País en vez de comenzar el 8 de enero lo haga el sábado 14 de enero? Lo cierto es que, por ahora, estas preguntas no tienen respuestas.“Con respecto a los artistas, vamos a seguir apuntando a traer artistas populares y convocantes, pero también priorizaremos, como siempre, a los músicos y artistas locales y provinciales. En la última edición, hubo 7 agrupaciones de Gualeguaychú actuando por noche, entre academias y bandas de música, por lo tanto, eso va a seguir igual”, explicaron desde el Municipio.Al igual que con la fecha, que será anunciada cuando tengamos una decisión firme, la grilla de artistas y quien tocará en cada noche serán anunciados cuando los contratos estén cerrados”, concluyó Gavagnin sobre esta cuestión.¿Y qué sería de la Fiesta del Pescado y el Vino sin las cantinas vendiendo pescado y vino? En esto también pensaron desde el Municipio: “La idea es que puedan estar los puestos de comidas, que puedan vender y que la gente pueda comer en el lugar. El objetivo sería armar burbujas en el predio, cada grupo familiar con su reposera, algo que antes de la pandemia sucedía naturalmente, porque cada familia o grupo de amigos se instalaba en un lugar, consumía y disfrutaba con los suyos. Apostamos a eso y hacerlo lo más cerca de la normalidad posible”, adelantó la Directora de Comunicación.“Pensando en la vacunación, es muy posible que para el verano que viene todos tengamos puesta las dos dosis, así que esperamos que se pueda hacer, como todos los eventos populares de nuestra ciudad, como el Carnaval del País o los Corsos Matecito”, sostuvo.“Nuestro objetivo para hacer la Fiesta del Pescado y el Vino es que se pueda dinamizar la economía de toda la Costanera, de los prestadores, de los que apuestan por los puestos de comidas y bebida en el Paseo del Puerto. Todos tenemos ganas de que las cosas vuelvan a ser como eran antes de la pandemia”, finalizó. (El Día)