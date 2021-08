“Es un monstruo”, apuntó la mujer que denunció por abuso sexual a intendente

Policiales Intendente de Gilbert fue imputado por abuso sexual y podrá cumplir su trabajo

“Es un monstruo que genera temor en la gente”, apuntó la mujer que denunció por abuso sexual al intendente de la localidad de Gilbert, Ángel Constantino. La presunta víctima contó acómo iniciaron las situaciones que la llevaron a acusar al mandatario municipal y cómo transita el camino judicial tras la denuncia."Todo comenzó en broma a nivel grupo, pero luego avanzó con insinuaciones hacia mi persona, y finalmente cuando entraba a la oficina vivía situaciones muy difíciles de contar públicamente porque podría afectar a mi hijo si las escucha, pero está dentro de la denuncia", relató la mujer al dar cuenta que, junto a un grupo de personas, “teníamos una amistad con este monstruo, porque no lo conocíamos lo que realmente era".La mujer relató con detalles las diferentes situaciones de amedrentamiento que estaba viviendo ella y su familia, incluso destacó “que el intendente se acercaba a los denunciantes con la camioneta del municipio para presionarlos”.La denunciante declaró que las situaciones comenzaron en febrero y de acuerdo a su relato, se vio en la necesidad de realizar un tratamiento psicológico, debido a lo complejo de la denuncia.Y agregó: "Antes de realizar la denuncia pedí ayuda en la Secretaría de Desarrollo Social donde se pueden abordar estas situaciones, más allá que en Gilbert nunca sucedió una cosa así, pero no encontré respuestas en la secretaria, quién está hace muchos años, la asistente social y una concejal, que trabaja ahí, a quienes conté lo que me sucedía, pero no tuve ayuda".“Lamentablemente tuvimos que mandar a mi hijo con su padre, que vive en otra ciudad, para preservarlo de todo lo que estamos viviendo y evitar mayores consecuencias psicológicas para él”, reveló la mujer.Respecto a cómo se vive en Gilbert toda esta situación, expresó: “La gente tiene miedo en el pueblo, porque es lo que siembra el intendente en la gente, pero a pesar de esto, muchos salieron de testigos por ejemplo, en la violación a las restricciones perimetrales que le había impuesto desde la Justicia”.“Hubo menores que le sacaron fotos al intendente, cuando se dirigía para el lado de mi casa, rompiendo los límites que le habían fijado, por lo que también lo denuncié provocando entre otras cosas, que la fiscal pidiera la detención”, destacó.Luego, entre llantos, sostuvo: “Me gustaría volver a mi vida normal y tener a mi hijo conmigo, a mis padres felices y a mis hermanas sin preocupación, más allá que siento que con la denuncia que hice, no defraudé a las mujeres que han vivido situaciones similares, teniendo el apoyo de ellas, para que todos sepan quién es este monstruo”.