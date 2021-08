Apertura de fronteras: autorizarán el ingreso de turistas uruguayos y chilenos

Los turistas deberán tener vacunación completa, PCR negativo y un aislamiento que se definirá en los próximos días.



Uruguay abrirá totalmente sus fronteras para turistas extranjeros que estén vacunados con dos dosis, a partir de noviembre, mientras que Chile sigue cerrado.



Al mismo tiempo, Córdoba, Salta y Mendoza se confirmaron este viernes como las provincias que han pedido la apertura de sus aeropuertos internacionales y algunos de sus pasos fronterizos para recibir desde el exterior a argentinos, residentes y a turistas de Chile y Uruguay.



Las autoridades buscar armar "corredores seguros". Así se supo tras una reunión que mantuvieron este viernes representantes de las tres provincias con la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, y la directora de Sanidad de Fronteras, Claudia Madies.



Las fronteras argentinas permanecen cerradas desde marzo de 2020, con el aeropuerto de Ezeiza, Aeroparque y San Fernando, más el puerto de entrada y salida de Buquebus por el Río de la Plata. Son los únicos puntos de entrada y salida al país. Estos se han ido abriendo o cerrando de maneras distintas durante la cuarentena argentina.



De ser aprobadas, las tres provincias se sumarán así al cupo de 2.300 pasajeros internacionales que se permitirán por día desde el lunes 6 de septiembre. En el Gobierno aseguran que hoy hay un promedio de hasta 1.500 pasajeros que llegan por día a Ezeiza, tras una serie de tira y aflojes después del duro cierre de julio pasado cuando, temiendo a la entrada de la variante del virus Delta, el gobierno bajó de un dia para otro la entrada de pasajeros en vuelos extranjeros a 600. Esa decisión dejó varados a miles de personas afuera del país, pero sobre todo en los Estados Unidos. Y a la Argentina prácticamente incomunicada.



A la apertura de ahora se sumarán permisos para que entren más vuelos privados. Y la idea que tienen es que las tres provincias que abrirán sus aeropuertos internacionales -si las autorizan- descompriman la entrada de los 2.300 pasajeros permitidos por día. Es decir que no todos entren por Ezeiza.



De acuerdo a lo conversado en la reunión de Carignano y Madies con las provincias, Córdoba, que no es provincia fronteriza, pidió abrir sólo su aeropuerto; Mendoza su terminal aérea internacional y el paso fronterizo del Cristo Redentor. Salta, por su parte, solicitó poder recibir pasajeros internacionales por avión y chilenos y argentinos desde el paso de Sico.



Las autoridades nacionales consultadas dijeron a Clarín que a las provincias se les exigirá igualmente el mismo protocolo que a la llegada de pasajeros por Ezeiza: lugar testeo, un laboratorio y el procedimiento listo para cuando una persona da positivo de coronavirus, incluyendo el envío de la prueba al Malbrán. Esta centralización en Buenos Aires de todo el proceso hará seguramente lenta y engorrosa la normalización de la llegada de los vuelos a dichas provincias.



Entre tanto, mientras que Tierra del Fuego pidió recibir cruceros internacionales -los que están autorizados y llegarán a partir de octubre- Santa Cruz, que fue tradicionalmente una provincia con una inmensa recepción de turistas europeos, no ha pedido aún nada.



Clarín.