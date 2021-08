Surgió del básquet del Club Talleres y hoy juega y estudia en Estados Unidos

Iara Navarro

La jugadora, logró varios títulos con la camiseta del “Rojo” y ha sido parte de Seleccionados asociativos, provinciales y nacionales en distintas categorías. Durante los últimos meses Iara integró el equipo de Primera División que participó en la última edición del Torneo Federal.“Conseguí una beca deportiva que me permite, en vez de que me paguen como jugadora profesional, me dan la posibilidad de estudiar allá y en paralelo juego para la misma universidad. Para mí fue una sorpresa hermosa poder acceder a esto, el básquet me abrió las puertas y se me dio esta tremenda oportunidad”, indicó aContó que la posibilidad le surgió cuando “me hablaron de una agencia a través de una amiga con la que también jugué al básquet en Talleres y jugamos juntas en la Selección, Tiziana Wizzy. Me dijo que le habían preguntado por mí, y como me gustaba el básquet y el inglés le dije que sí, que me hablen. Lo que hacen en esa agencia es promocionarte en tu deporte y te ayudan a prepararte para los exámenes que hay que rendir como equivalencias, para probar que realmente sos apto para la beca. Empecé el proceso y de ahí me contactaron”.Tiene 19 años y mide 1,89 m. Está en el programa para el Profesorado de Inglés. Al día siguiente de llegar a Dakota del Norte, comenzaron las clases. Está alojada en la residencia para deportistas.