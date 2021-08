"Seguiremos apostando para que estos victimarios sexuales estén tras las rejas"

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, resolvió este viernes por mayoría, hacer lugar a la impugnación extraordinaria interpuesta por el abogado Rubén Darío Germanier y su defendido, el cura Marcelino Ricardo Moya, contra la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2020 por la Sala Nº II de la Cámara de Casación Penal de la ciudad de Concordia; y dejar sin efecto las decisiones de grado adoptadas sobre el particular.Asimismo,

No hay otro lugar para Moya que no sea tras las rejas

"Hay una cuestión filosófica y evolutiva de la sociedad que claramente no le ha llegado a toda la justicia"

"Es una sorpresa no agradable". Así lo definió el denunciante y víctima de Marcelino Moya, Pablo Huck. "Estaba esperando que este delincuente, por fin, después de tanto tiempo, y de tanto trabajo y tanta energía, estuviese por fin tras las rejas. Esa era la noticia esperada y no sucedió"."Siempre se supo que se estaba en una contienda difícil, ni más ni menos contra un integrante de la Iglesia Católica, lo que da cuenta del poderío que lo respalda y también en una contienda en contra el acartonamiento y estas cuestiones. Los abogados me dejaron en claro que estas cosas iban a suceder en el camino.", destacó.La vocal Claudia Mizawak entendió que hubo responsabilidad y encubrimiento de las autoridades eclesiásticas hacia la conducta abusiva a menores por parte Moya.Respecto a la postura de esta jueza, Moya aseveró: "En todos los juicios ha quedado demostrado y lo han expresado los jueces en las distintas instancias, este accionar claramente deliberado de la Iglesia de encubrirlos y de no colaborar con la justicia. Y este voto que no va por la prescripción viene en línea de todo lo que ha venido transcurriendo hasta el momento, de otra manera se ha demostrado que Moya es culpable.Los jueces que han tomado intervención antes y han dado su voto, "lo conocieron y lo conocen el significado de la prescripción, y no han dado a lugar, y los jueces también han conocido y tomado esto que es el respeto del tiempo de las víctimas.", entendió.A su entender, "en algún momento esto va a ser claramente imprescriptible, va a haber víctimas que no van a tener que pasar por estas instancias, y ojalá eso le dé celeridad respecto de ciertos delitos, en este caso, los sexuales".Y volvió a insistir: "IHay que tenerlo presente y confiamos en que no hay otro lugar para Moya, que tras las rejas".