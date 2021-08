Película entrerriana recibió cinco nominaciones al premio Cóndor de Plata

Nominaciones

es el tercer largometraje del realizador entrerriano Eduardo Crespo. El año pasado, el film fue presentados en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián , en España. Hace unos días se conoció que la película recibió cinco nominaciones al premio Cóndor de Plata, la edición número 69 que distinguirá a lo mejor de la producción nacional del año 2020.El director entrerriano dialogó con. “La película fue presentadas en varios festivales, pero estamos esperando que pase la pandemia y el contexto lo amerite para estrenarla en Entre Ríos. Queremos llevarla a Crespo que es donde filmamos”.Sobre las nominaciones expresó estar “muy contento”. El realizador mencionó la alegría que sintió al saber “que el equipo esta seleccionado para recibir el premio”. “No me esperaba tantas nominaciones y está buenísimo que se reconozca el trabajo que hicimos”.La película “tiene escenas en varios puntos de Entre Ríos”.Rodrigo Santana, el joven de oro verde está nominado a Revelación Masculina, al respecto Crespo contó que “cuando lo conocí él no era actor, le vi que tenía cierta chispa para la cámara y cuando pensé en el proyecto de la película enseguida pensé en él. Ahora quiere seguir actuando, pero en Entre Ríos no hay tantas películas y se torna difícil”. El cineasta, remarcó la necesidad de seguir trabajando en la Ley de Fomento audiovisual en la provincia para el “futuro de estos chicos”.Paula Hernández, por Las siamesasClarisa Navas, por Las Mil y unaSebastián Schindel, por Crímenes de familiaAndrea Testa, por Niña mamáRosario Bléfari, por Planta permanenteRita Cortese, por Las siamesasLiliana Juárez, por Planta permanenteValeria Lois, por Las siamesasCecilia Roth, por Crímenes de familiaJuan Pablo Cestaro, por El cazadorRenato Quattordio, por Yo, adolescenteJulián Sorín, por El cuaderno de TomyAgustín Sullivan, por La muerte no existe y el amor tampocoFrancisco Kosterlitz, por El silencio del cazadorClarisa Navas, por Las Mil y unaEzequiel Radusky y Diego Lerman, por Planta permanenteFranco Verdoia, por La chanchaPedro Aznar por Tengo miedo toreroUlises Conti por Las siamesasSebastián Escofet por Crímenes de familiaSantiago Motorizado por La muerte no existe y el amor tampoco