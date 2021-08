Covid-19 en Entre Ríos: “Ya no hay departamentos en alto riesgo epidemiológico”

Variantes del Covid-19

, comunicó el Director General de Epidemiología, Diego Garcilazo. Fue durante el informe virtual sobre la evolución del Plan Rector de Vacunación contra el Covid-19 y situación epidemiológica que brindó junto al Subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti.Según explicó Garcilazo, son “ocho departamentos en bajo riesgo epidemiológico y nueve restantes en riesgo epidemiológico medio”.“En relación a los 14 días previos, en todos los departamentos se observa una disminución en el número de casos de coronavirus”, destacó el epidemiólogo y funcionario provincial.En relación a la vigilancia genómica del virus, Garcilazo reiteró lo dicho en informes anteriores. “Se detectó a nivel comunitario un predominio de las variantes Gama durante la segunda ola y un porcentaje más pequeño de la variante Lambda conocida como la variante andina”, indicó.. Y comentó que ésta “predomina en la mayoría de los países del mundo, y en Argentina se detectaron, en algunas jurisdicciones, casos que no están asociados a viajeros”.En la oportunidad, el funcionario provincial explicó“A nivel nacional se realiza una vigilancia genómica por la cual no se secuencian las muestras de todos los pacientes que dan positivo, sino que se toman algunos grupos particulares y a partir de ahí se toman algunas muestras que envían a secuenciar al Malbrán u otros institutos”, indicó.“Los grupos que se eligen son lo que pertenecen a la población para definir la circulación comunitaria;”, aclaró al tiempo que señaló: “Se toma un muestreo de estos casos y se envía para su secuenciación para evaluar si existe o no circulación comunitaria en cada una de las localidades”.“Otro grupo que se utiliza para buscar estas cuatro variantes de preocupación son las, porque sobre todos debe realizarse la secuenciación genómica; sobre esta población se detectó una mayor proporción de casos relacionada a la variante Delta, de cada tres casos de Covid-19 que se confirman en viajeros del exterior, uno es por la variante Delta”, manifestó Garcilazo.; es para evaluar si existe o no alguna variante nueve que genere un cambio en la patología de la enfermedad”, cerró.