Ex combatientes Malvinas tratarán la falta de cobertura sanitaria en un congreso

Ex combatientes Malvinas de 19 provincias se reunirán en el XXIV Congreso Nacional de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina que se llevará a cabo este sábado 28 de agosto en la sede del CECIMER (Centro de Ex-Conscriptos Combatientes Islas Malvinas de Entre Ríos) en Puerto Yeruá.



“Salud es uno de los temas más importantes a tratar porque pasaron 39 años y no logramos tener nuestros derechos, que es lo más importante para nosotros y nuestras familias”, anticipó a Elonce TV el veterano de guerra, Luis Santacruz.



Y agregó: “Si bien tenemos cobertura, por distintos motivos, los sanatorios, consultorios, donde uno vaya a hacerse atender, nos dicen que está cortada y no tenemos más prestador; y eso pasa porque dejan de pagarla”.



“Durante la pandemia, estuvo todo cortada la cobertura y hay prestadores que no trabajan con PAMI; por ser veteranos de guerra pagamos el 200% más que un jubilado normal, y resulta que nos cortan los servicios”, apuntó el ex combatiente.



En la oportunidad, se comunicó que el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná logró constituir la Federación entrerriana de Combatientes de Malvinas. “Es un hecho y lo anunciaremos en el Congreso Nacional”, indicó Claudio Schiavoni.



Según comentó, “en febrero de 2021 se organizó la Federación entrerriana de Combatientes de Malvinas porque combatimos en el ´82 y a 40 años tenemos que seguir peleando por nuestros derechos”.



Además de la salud, “la educación será otro de los temas centrales, para que Malvinas no sea tratada solo en la semana del 2 de abril, sino que el tema Malvinas entre en la currícula escolar nacional como una materia”, adelantó el ex combatiente. (Elonce)