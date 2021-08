Estudiantes recolectaron más de 40 bolsas con basura en la orilla del río Paraná

Foto 1/2 Foto 2/2

En el marco de la cátedra Seminario de práctica profesional, estudiantes de 3° C modalidad Turismo, de la Escuela Secundaria de Adultos N° 25 “Gral. Dr. Pascual Echagüe” de la ciudad de La Paz realizaron una segunda instancia de limpieza del paseo costero de la playa La Curtiembre.



Con la consigna “Cuidemos el Paraná” y por iniciativa de los propios estudiantes, “se intenta generar conciencia en la comunidad local, sobre la importancia de conservar y cuidar los recursos hídricos y los montes nativos lindantes, desde una proyección turística y sustentable”.



Debido a las consultas sobre dicha actividad, se realizó una invitación a toda la comunidad. En esta oportunidad participaron no solo estudiantes y profesores de la institución si no también algunos jóvenes que se vieron convocados por dicha iniciativa.



“Recolectamos más de 40 bolsas con basura en 45 minutos, esperamos que la sociedad tome conciencia sobre la importancia de mantener nuestros espacios naturales limpios, accesibles y habitables, partiendo de la premisa que una ciudad turística no es la que más se limpia si no la que menos se ensucia indicaron los alumnos”, informaron al portal Diario La Paz.