Preocupan los ataques de pumas en campos correntinos: piden ayuda por el ganado

Un productor denuncia que hay pumas que atacan a los animales de su campo ubicado en una zona rural de la localidad correntina de Goya y pide ayuda a las autoridades.Juan Manuel Nuñez es propietario de un establecimiento rural ubicado en la Cuarta Sección rural deEl hombre relató que "primero empezaron a desaparecer los gansos, teníamos 70 y nos dejó cinco. Una noche fueron vistos. Algunos vecinos contaron que les vienen comiendo las ovejas"."En mi campo encuentro primero un ternero mutilado. Le comió una parte, se ve que le estaba llevando y como era más grandecito lo dejó por el camino, seguramente para buscarlo después", detalló.En otra ocasión, una vaca acababa de parir, "a la tarde tuvo al ternerito y mi encargado lo dejó ahí, al otro día fue a verlo y desapareció", comentó el productor aEn esa línea, Nuñez contó que realizaron recorridas por el monte y hallaron al animal recién nacido arriba de un árbol."Anoche los muchachos vieron de nuevo a uno, pero ni bien lo alumbraron se metió en el monte porque andaba en la limpiada", añadió."Sé que varios productores de la zona están teniendo esos problemas", dijo el hombre."Yo estoy documentando todos los perjuicios que me traen y alguien se tendrá que hacer responsable", lamentó."Sabemos que no se los puede matar, nosotros no queremos compromisos. Los perseguimos, los asustamos para que huyan pero no es que tienen mucho miedo", agregó."No sabemos qué hacer, no se puede circular toda la noche y de día también se mueven por varios campos a la redonda", cerró.