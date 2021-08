Crisis hídrica: cómo impactará en las playas y la toma de agua de Gualeguaychú

La sequía se extiende y el Río Paraná muestra un escenario jamás antes visto. Los pronósticos no son muy alentadores para la región, aunque en el caso de Gualeguaychú, podría verse favorecida por el Río de La Plata.El fenómeno de La Niña se prolonga y hay gran incertidumbre acerca de cómo impactará en nuestra zona. Daniel Hernández, histórico trabajador del área de Defensa Civil y además, declarado Ciudadano Ilustre de Gualeguaychú por el Concejo Deliberante, habló sobre el impacto en la zona.Destacó que toda la información surge de los informes de la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica). En este sentido señaló que "las predicciones nos llevan a ver un incremento de La Niña hasta septiembre, con probabilidades de que se mantenga hasta nuestro verano. Este fenómeno lo tenemos y se incrementaría, aunque puede llegar a haber una variante que nos saque de La Niña y nos lleve a un proceso neutro"."Esto implica menos precipitaciones sobre toda la cuenca del Plata que abarcan unos 3 millones 400 mil kilómetros cuadrados (parte de Bolivia, Paraguay, parte de Brasil, centro de Argentina y Uruguay)", explicó.Al respecto detalló que la falta de lluvia impacta de dos maneras: por un lado la falta de agua en superficie que es la que vemos, pero la más crítica es la falta de agua en la recarga de los acuíferos como el Guaraní. Estos acuíferos se recargan naturalmente del agua que llueve, y cuando escasea la lluvia no se recargan los acuíferos que son, en general, planos inclinados, es decir que por un lado se llenan y por el otro vierten en los ríos.Entonces,. Esto yo se lo advertí hace más de un mes a Iván Mataitis de Obras Sanitarias de Gualeguaychú, porque en la ciudad un 60% de la distribución de agua potable en la ciudad depende de la toma de la horqueta y el resto es de los pozos. Yo les advertí que no tenemos que confiarnos en los pozos porque vamos a tener el mismo declive en el rendimiento que en el río", alertó Hernández sobre el futuro de la ciudad, en medio de esta sequía.Por otra parte, informó queRespecto al panorama general de la región, Hernández aseguró que "Yacyretá está en un 32% del agua que debería tener. Salto Grande -que nos trae agua de la cuenca alta y media del Uruguay- que debería estar en 25.50, está en 22,60. Es decir, estamos tres metros por debajo, dejando a la vista la vieja Federación".resumió el referente de la ciudad.En cuanto al río Gualeguaychú, recordó que en 2020 llegamos a 0,20 cm y fue histórico. "Pero en general tenemos una bajante atenuada porque nos llega agua del Río de La Plata, pero de todos modos, la crisis está. Se espera recibir un coletazo que pueda afectar a todo el Uruguay, y un poco menos a nuestra zona, por estar ayudados por el viento que nos trae agua del Río de La Plata. Hay muchas preguntas porque es una situación nueva y no tenemos mucha información de repetición".El desmonte y la quema también se suman a La Niña. "Estos fenómenos se multiplican porque al haber menos agua hay menos evaporación y se interrumpe el ciclo del agua. El problema es mucho más grave que las playas porque es un problema macro; tanto de superficie como de los acuíferos. Además, otro de los problemas es que aumenta la concentración de los contaminantes que siguen siendo la misma cantidad, diluidos en menor cantidad de agua. Hay muchos pueblos que siguen largando sus desechos cloacales al río Paraná y lo siguen haciendo igual que siempre. Pero antes tenían 1 millón de litros por segundo y ahora tienen 100 mil litros por segundo y el contaminante es el mismo que se va concentrando. Lo mismo pasa lo mismo con loa agroquímicos y con todos los elementos contaminantes", concluyó Hernández.A su vez, viene mayor temperatura que con una menor cantidad de agua lo que provoca es una menor cantidad de oxigeno disuelto, por lo tanto van a aparecer la mortandad de peces en gran medida. Y esa putrefacción va a aumentar la contaminación aún más. (Fuente: