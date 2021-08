El corazón de un bebé entrerriano comenzó a latir cuando ya no había esperanzas

Luca Samuel nació el martes 13 de abril y a los pocos días, el viernes 23, estuvo en un quirófano por más de cuatro horas. Los médicos trataron su hernia diafragmática derecha, ya que su hígado y sus intestinos estaban en su pecho y luego de la operación estos fueron ubicados en su lugar. Además, en lugar del diafragma colocaron una malla.La historia no terminó allí, ya que luego de esa operación, los médicos no podían cerrar la pancita del bebé porque no se contaba con el espacio suficiente para hacerlo. Después de un largo camino, de esperas y operaciones, los profesionales pudieron cerrarlo.Cuatro meses después, su mamá, Valeria Molo contó que durante todo el tratamiento, ya que él, por sí solo, no podía hacerlo.Dos veces intentaron desconectarlo y su corazón no lo soportaba. Un día, los médicos hablaron con Valeria y le dijeron lo que una madre jamás querría escuchar: “Bueno mami, lo tenemos que desconectar. Tenía que estar 8 días con esta máquina y ya han pasado 15 días”.Valeria afirmó al respecto queY fue allí cuando ocurrió lo inexplicable,sin ningún tipo de medicación. “”, dijo la mamá de este pequeño gigante.“Comenzó a evolucionar, cada vez mejor.porque él tiene que crecer para que lo crezcan los pulmones” explicó.“Es un bebe sano, no tiene ninguna medicación, solo tiene internación domiciliaria por el oxígeno y una vez por semana viene el pediatra de Chajarí a controlarlo”. agregó la mujer entrevistada porPara finalizar, Valeria agradeció a quienes estuvieron presentes con ayudas económicas y además con mensajes de apoyo y oraciones, las que ella afirma, tuvieron que ver con este “milagro”.