Villa Gesell, sin internaciones por Covid por primera vez en 15 meses

No hay pacientes de COVID en nuestro Hospital. Gracias a todo el personal de salud por su compromiso y cuidado. ¡Sigamos así!#LaVidaQueQueremos pic.twitter.com/F6ZPNWbAZc — Gustavo Barrera (@BarreraGusOk) August 24, 2021

Por primera vez desde el inicio de la pandemia Villa Gesell no registra pacientes internados por Covid 19, tras 15 meses de trabajo incesante para frenar el avance del virus, anunciaron las autoridades municipales. El municipio está declarado Ciudad Protegida porque tiene a más del 90 por ciento de su población objetivo vacunada, se informó a la agencia Noticias Argentinas.Tras el resultado del hisopado negativo del único paciente con covid19 internado en el Hospital Municipal Doctor Arturo Illia, la ciudad celebró su primer día desde el inicio de la pandemia sin personas internadas a causa del virus.El anuncio fue realizado por el intendente de esa localidad, Gustavo Barrera, quien celebró la noticia en sus redes sociales: “Una excelente noticia que nos llena de orgullo por la solidaridad de nuestra comunidad que se cuida, se vacuna y redobla los esfuerzos para dejar la pandemia atrás”.Hasta el lunes el municipio contabilizaba 43 infectados, el martes se detectaron dos casos positivos y se dieron siete altas, lo que hace un total de 38 casos activos de Covid-19, de los cuales ninguno está hospitalizado, indica el informe de la Municipalidad de Villa Gesell.Asimismo, no se contabilizan contagios del pasado fin de semana largo, momento en que se celebró la Fiesta Nacional Chocogesell con la presencia de 50 mil turistas. "El primer positivo se internó el 23 de mayo de 2020 y hoy es el primer día que no tenemos positivos internados en el Hospital Municipal", explicó Barrera.El intendente añadió: "Esta situación nos llena de esperanza y optimismo de cara a los desafíos que se vienen. Manteniendo los cuidados vamos a tener una excelente temporada".