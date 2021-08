Propuesta Monumental: paranaenses y un momento especial en el estadio de River

Ese día,. Se les dio todo: unieron el fanatismo del amor por la camiseta, y a su vez por la familia, llevando a su hijo al estadio.En el colectivo en el que viajaron para el clásico tour, todos sabían de esta propuesta, menos Daiana. Cuando entraron al Monumental, Jonathan “tomó por sorpresa” a la joven. “No lo esperaba para nada. Darme vuelta y verlo de rodillas, no me lo esperaba, fue muy fuerte”, destacó Daiana a: “Un día estábamos viendo un partido en la filial, invité a mi suegro, le pregunté cómo debía ser, si me daba el permiso. Le dije que era algo tradicional y así quería hacerlo yo. Me dijo que sí y esperamos el momento de viajar a la cancha, para que ella la conozca y se nos dio. Ahí le hice la propuesta de casamiento”.Profundamente emocionado, confió que", el niño que nació en plena pandemia.“Hubiese preferido en el estadio, con el estadio con gente. No se pudo dar así pero igualmente nos emocionamos mucho”, afirmó., Daiana mencionó: “Aún no nos sentamos a hablarlo, porque recién se están enterando todos. Es como todo muy rápido, y aún no hemos organizado nada”., dijo la joven resaltando la enorme felicidad con la propuesta de casamiento de Jonathan, en el mismo Monumental. Cuando estaban en la cancha “en un momento, escucho 'permiso, permiso' y al darme vuelta lo tenía a él (Jonathan) sacando el anillo, arrodillado en el piso y yo no entendía nada. Fue muy hermoso", agregó.Respecto a cómo se conocieron, la chica contó: “Siempre nos cruzábamos. Hasta que un día se dio. Nos conocemos hace aproximadamente 5 años y estamos juntos hace 3”.