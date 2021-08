Encontraron a cinco trabajadores que viven en “condiciones de hacinamiento”

Un grupo de personas fueron halladas en un campo de Villa del Rosario en condiciones de hacinamiento. Tras un operativo que desarrolló el Sindicato de la Fruta, observó que los trabajadores residían en una pequeña habitación reducidos a condición de servidumbre.Al respecto, el referente del Sindicato de la Fruta de Concordia, Alcides Camejo, dijo a Elonce que “realizamos diversas inspecciones y nos encontramos con la triste realidad que patrones de estancias tienen hacinados a sus trabajadores”.Según detalló, en una peque habitación “los trabajadores, tienen que comer, dormir y hacer sus necesidades; los compañeros trabajan a destajo y tenían que descansar en un pequeño lugar al lado de un galpón con camas hechas de cajones de frutas, están viviendo en formas muy precarias”. Destacó que “estas personas trabajan para hacer más ricos a los patrones, Concordia no es la ciudad más pobre, sino que es la más desigual”.“Los trabajadores son de otra provincia, como no conocen el lugar los tienen trabajando 20 horas y descansan cuatro”, explicó y sentenció: “Estas situaciones rozan la trata de personas y no puede seguir ocurriendo”.En sintonía con esto, destacó que trabajan en el lugar y “esperamos ver si en Chajarí hacen la denuncia penal, sabemos que hay muchos compañeros que están en estas condiciones”. Finalmente, Camejo indicó que "pedimos que jueces y fiscales se hagan eco de lo que ocurre".