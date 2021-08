Un perro encontró un rastro de Guadalupe a dos meses de su desaparición

Más de dos meses después de que Guadalupe Lucero desapareciera, después de varios allanamientos e inspecciones, un perro rastreador detectó un rastro de la nena que sale desde la casa de la tía y se pierde en la Ruta 7.



“Ayer volví a vivir la desesperación que tuve el primer día que Guada desapareció”, expresó el lunes a través de un posteo en Facebook la madre de la menor de cinco años, Yamila Cialone. “Llegué a la zona cero y me encontré con la noticia de que a mi pequeña la sacaron por la ruta, desbordé en llanto y en impotencia, bronca, angustia porque era el primer dato del caso de Guada después de dos meses”, relató Cialone.



El viernes pasado, la Policía incorporó en unos nuevos operativos a Santiago Díaz, integrante de la Brigada de Rescate con Intervención Canina. El mismo Díaz explicó sobre cómo fueron los trabajos en diálogo con La Mañana de Dimensión. Lo primero que hicieron fue pedirle de Guadalupe a la madre, para que los perros pudieran detectar su olor.



“Me entregó una prenda en una bolsa y unas botas en una caja, por medio de una técnica de odorología forense hice una extracción y lo trasladé a unas gasas estériles para poder trabajar con los perros”, contó Díaz.



El siguiente paso fue ir a la casa de la tía de Guadalupe, en el barrio 544 Viviendas, y fue allí donde uno de los animales hizo la primera “marcación”. El can detectó en el medio de la calle, frente al domicilio, el aroma de la niña: en el mismo lugar donde ella había jugado con sus primos antes de desaparecer.



Esa pista los llevó en dirección norte y en un cantero, no muy lejos de la casa de la tía, raspó uno de los ladrillos para alertar sobre algo. Díaz aseguró que encontraron un “objeto” que sería de interés para la causa: “Hay que ver si a dos meses, se puede recolectar ADN”.



Con estos nuevos datos que surgieron tras la intervención de la Brigada canina, los investigadores suponen que Guadalupe fue “cargada” a un vehículo después de cruzar por el descampado colindante a la zona cero.



La mamá de la nena que desapareció el 14 de junio participó durante el lunes del operativo con los perros, y luego compartió cómo vivió la experiencia en Facebook.



“Llegamos a la ruta tmb a los famosos cerros donde mí hija había jugado el domingo 13 de junio.... Estando ahí y ver esa ruta con la cantidad de autos que pasa, los camiones, el descampado y la zona vacía entre en crisis.... Me cansé! Guada perdón hija por tanta injusticia”, escribió Cialone.



Guadalupe tiene tez trigueña, cabello lacio, por debajo de los hombros, un lunar en la mejilla izquierda. Al momento de su desaparición vestía una campera parca negra con capucha, buzo rosa y llevaba botas negras. Interpol emitió una alerta amarilla para buscar la nena en todo el mundo, colocando en su página una fotografía con sus datos esenciales.