Lola del Carril, relatora con “raíces” entrerrianas: “Cada uno le pone su sello"

Lola del Carril, de 23 años, es de Buenos Aires, pero tiene raíces entrerrianas: sus abuelos son oriundos de Paraná.



Sobre “Relatoras Argentinas”

, con Mariano Peluffo y la búsqueda de la mejor relatora de fútbol de nuestro país. Lola del Carril es una de las participantes.; ir contándola a quien lo está viendo qué está sucediendo, con poesía, con la cuota del sello que cada uno le pone. Para mí es un arte”.“Antes de la pandemia comencé a hacer un curso en Deportea.Me contactaron de una radio y empecé a relatar la Liga Profesional, la Copa América y de a poco sumando minutos”, aseveró.Al ser consultada dijo quepara ir relatando cada vez que un equipo tiene la pelota, cuando se plantan de cierta manera frente a otro, cuál es la estrategia de cada uno, si hay un sello en particular de los directores técnicos, y después contar con mucha información de los jugadores, en qué clubes jugaron, cuanto miden y demás”.Esto se define de acá a dos semanas. La que gane va a relatar en la televisión pública, será una voz que escuchen habitualmente”, indicó Del Carril., una Champion, y si Messi me quiere ‘regalar’ una copa del mundo me sentiría completa”, confió la joven.Dijo que el de fútbol es “el relato que más disfruto y que más me gusta. Jugué al hockey un montón de años, tengo familiares en Paraná que han jugado al hockey en el CAE. Entiendo que el de hockey no es un relato que se pueda hacer con la misma vehemencia, con la misma intensidad, que el fútbol”.Compiten en un torneo donde se las escucha relatar los goles de los equipos de los hinchas y los que marcaron la historia de nuestro futbol; desde los que hicieron los más grandes jugadores de todos los tiempos, hasta las situaciones más extrañas en el ámbito del deporte.