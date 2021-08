Propuesta de casamiento de una joven a su novio: ella contó por qué se arrodilló

Sociedad Le propuso matrimonio al novio cuando él terminó de jugar un partido de fútbol

Amor en las canchas de Funes Le propuso matrimonio al novio cuando él terminó de jugar un partido de fútbol. La romántica y osada declaración de Rocío ocurrió este sábado en una cancha de Funes mientras Franco disputaba un torneo amateur junto a sus amigos y cómplices de la historia de amor



Por Delcia Karamoschon Publicado por Diario La Capital en Jueves, 19 de agosto de 2021

Rocío y Franco son pareja desde hace seis meses, pero se conocieron hace 14 años. Decidida y con un poco de miedo a la respuesta, el último fin de semana ella le propuso casamiento a él cuando terminó de jugar al fútbol.La imagen dio vueltas por todo el país y, Rocío contó el trasfondo de esta decisión. "Siempre me manejé así en la vida y fue como que de un día para otro me di cuenta que yo quería estar con él para siempre y que necesitaba que él lo supiese", afirmó."Quería hacer algo para que eso no pase desapercibido y él esté seguro de ese compromiso", sostuvo la protagonista de la historia que se dio en la localidad santafesina de Funes.“Garantías no hay de absolutamente nada, y quería encontrar alguna forma de que él supiera que era verdad mi compromiso, que era serio, y le dije 'le voy a decir que se case conmigo'”, relató aAsí tomó la decisión de organizar esta sorpresiva propuesta de matrimonio, que contó con la ayuda de sus amigas.El pedido de casamiento fue comentado en todo el país. Al respecto, Rocío cree que es por haber roto estructuras de forma inesperada. "Lo que para mí no resultaba tan loco para la sociedad todavía lo es", opinó."Fue algo loco, pero bien recibido, porque yo sé que los cambios cuestan y la gente se resiste muchas veces a eso, pero me llegaron un montón de mensajes positivos y re lindos", comentó.La propuesta de Rocío fue con rodilla a tierra incluida, idea que generó interrogantes entre sus propias amigas."Ellas me preguntaron '¿por qué te vas a arrodillar?', y yo les dije que en mi cabeza siempre es así y yo soy de mantener algunas tradiciones. No soy de esperar que tiene que ser uno u otro, pero si yo lo iba a pedir lo iba a hacer bien", argumentó.Para la flamante novia, su idea revolucionó las redes porque combinó un esquema tradicionalista de años con un ingrediente nuevo, que fue el cambio de roles.