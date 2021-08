Video: habló el hombre que no vio a niño frente a su camioneta y lo atropelló

Qué dijo el conductor

Ramón Alvarenga, el hombre que con su camioneta pasó literalmente por encima a un nene de siete años que jugaba en la calle en la ciudad de Luján, dijo este lunes en Telenoche que en el momento del accidente pensó que había atropellado a un perrito.“Cuando me moví de ahí sentí que pasaba sobre unas piedras o por el cordón. Eso es lo que pensé. Cuando vi a la señora y al dueño del kiosco apretándose la cabeza y gritándome, ahí bajé y dije ´lo pisé al perrito´. Fue lo primero que se me cruzó por la cabeza”, aseguró.. Ya habla, se alimenta por su cuenta y espera que le den el alta hospitalaria en los próximos días. “Está jugando con su teléfono”, contó el letrado.Alvarenga habló por primera vez sobre el hecho ocurrido el viernes pasado y que fue captado por la cámara de seguridad de un bar de la cuadra donde ocurrió el incidente. En las dramáticas imágenes se ve cuando el conductor sale de un comercio y arranca su camioneta en el momento en el que el nene aparece por delante del vehículo mientras juega con un autito. El chofer pone en marcha la camioneta sin ver al chico y le pasó por encima con dos ruedas. El nene salió caminando.

Entonces el hombre se bajó del vehículo y corrió hacia la víctima desesperado con la intención de auxiliarlo. La madre del niño, de 22 años, vio toda la escena desde la puerta de su casa. El dramático hecho ocurrió en la ruta 7, entre Salta y Santiago del Estero, a la altura del barrio Los Paraísos, en Luján.En su dialogo con Telenoche, Alvarenga dijo que recién ahora, tras enterarse de que el pequeño está fuera de peligro, se recupera del susto.“En realidad en este momento estoy recuperándome del accidente que tuve que pisé al chico. Recién me estoy recuperando, sabiendo que el chico salió del peligro. Eso es lo mas importante”, comentó.Y añadió: “Cuando salí del kiosco, en ese momento yo miré, el chico estaba jugando en la esquina, a 40 o 50 metros de donde estaba. Acomodé las cosas (que había comprado en el comercio) y salí como nada”.“El nene venía jugando con un autito al costado de camioneta y quién lo va a ver. Nadie”, resumió sorprendido.Tras pisarlo con su camioneta, Alvarenga dijo que se bajó del vehículo y vio al niño “ahí con un corte profundo en la cabeza, pero ya sentado”.“Es terrible. Eso no se lo deseo a nadie en el mundo. Es muy terrible. Lo llevaron al hospital. En cuatro minutos llegaron los bomberos. Esos cuatro minutos fueron dos horas con la desesperación que me agarró”, indicó.Y concluyó: “Recién ayer vi el video. Es tremendo. La alegría tremenda es que el nene está fuera de peligro, que es lo más importante. Fue una desgracia con suerte”.