Robaron los cables de una escuela y docentes debieron iluminar con linternas

Una escuela de la zona noroeste de Rosario sufrió este fin de semana el robo de instalaciones eléctricas y quedó totalmente a oscuras, por lo que docentes que fueron a trabajar este lunes temprano debieron iluminar con las linternas de sus celulares. Y divulgaron una foto que graficó la situación, si bien se suspendieron momentáneamente las clases.



Se trata del colegio Luisa Mora de Olguín, ubicado en calle Humberto Primo al 5300, donde ladrones, que ingresaron por algún lugar todavía no identificado, dejaron destrozos y cables tirados.



“Quise prender los reflectores y no había luz, pensé que era un corte pero el ala de la primaria sí tenía. Iluminé con mi celular y vi que nos habían robado parte de las instalaciones eléctricas”, relató un docente.



“A esa hora estaba muy oscuro y había cables en el suelo, un peligro. Me comuniqué con las autoridades y decidimos que hoy los chicos no tuvieran clases”, agregó.



Los maestros presentes expresaron la indignación por el hecho con una foto desde un aula donde todos prendieron las linternas de sus teléfonos, tal como debieron transcurrir esos primeros momentos del día hasta que se decidió la suspensión de la actividad lectiva y se reactivó más tarde con la luz natural. (Rosario 3)