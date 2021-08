Bajante del río Paraná: hallaron restos de una ballena austral en una playa

Sociedad La bajante del Paraná podría seguir en 2022 y el río Uruguay también descenderá

La bajante histórica del río Paraná permite advertir objetos que estaban sumergidos; algunos de ellos con valor histórico. El río seco, ausente, deja al descubierto en la playa parte de la vida pasada y que el barro y la arena han podido conservar. Ocurrió en varios lugares de la provincia afectada por la sequía del cauce: en Ramallo dieron con un ancla de 1940 que pesa 15 toneladas, en San Pedro quedó al desnudo un cabestrante que pudo haber sido de un barco usado en la Batalla de la Vuelta de Obligado, en Puerto Gaboto se descubrió un barril de 1900, en Capitán Bermúdez encontraron 6 proyectiles de mortero y en Corrientes, salió del fondo un barco a vapor hundido con unos 100 años de antigüedad.; entrevistaron a Miguel, un pescador de Villa Gobernador Gálvez que encontró hace algunos días, también gracias a la falta de agua por la bajante.“Hace unos 20 días encontréy llamé al Museo Provincial de Ciencias Naturales Miguel Ángel Gallardo. Me dijeron queaunque también de más años atrás, incluso de 150 mil años, porque tiene que ver con tres posibles momentos en que el mar entró a la zona de Santa Fe y Entre Ríos”, precisó.“Ese día me sentí como un chico de 5 años es algo asombroso, hasta el momento en que llamé al Gallardo tenía la incertidumbre, ¿será un hueso de dinosaurio?, me preguntaba”, comentó y precisó que el descubrimiento sucedió un día que buscaban plomada para pescar junto a sus hijos de 7 y 9 años en la playa. “Es re lindo lo que nos pasó”, dijo y contó que guarda la pieza de 30 kilos en su casa. El hallazgo en plena bajante también conmocionó al barrio, confió.Pero no fue lo único que descubrió: “También encontré un alhajerito hecho de cobre que puede datar de los años 20, lo limpié y es divino, estaba enterrado en la arcilla en la misma zona”, precisó. Por último, comentó que a raíz del hallazgo, realizarán excavaciones en las inmediaciones para descubrir si hay más restos.