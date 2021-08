Murió un ejemplar de hipopótamo en el Ecoparque de Mendoza

Una ejemplar de hipopótamo de 40 años murió este sábado en el Ecoparque de Mendoza por causa naturales y en las próximas horas se le realizará la necropsia, según informó la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia.



"Informamos que en horas de la madrugada, la Hipopótamo más geronte que se albergó en el Ex Zoo de Mendoza, con aproximadamente más de 40 años de vida, falleció por causas naturales debido al deterioro en su salud por la avanzada edad del animal", publicó en su cuenta oficial de Twitter la secretaria de Ambiente provincial.



Desde el organismo detallaron que "en los últimos meses el animal presentó signos como pérdida de apetito y artrosis, por lo que permaneció bajo cuidado y supervisión constante de los cuidadores y veterinarios del Paseo".



Y a su vez recordaron que "los hipopótamos suelen tener un promedio de vida que ronda entre los 40 y 50 años. Actualmente se continúa trabajando en la necropsia correspondiente y los resultados de la misma se informarán al finalizar la labor de los veterinarios".



La muerte del ejemplar despertó reacciones de diferentes sectores de la sociedad que lo plasmaron en las redes sociales y desde la oposición al gobierno de Rodolfo Suarez también se manifestaron al respecto y pidieron explicaciones.



Así lo reflejo en su cuenta oficial de Twitter, el presidente del Bloque Partido Justicialistas- Frente de todos, Lucas LIlardo: "Me informan q se habría muerto la Hipopótamo que estaba en el zoo. Q el gobierno de Mza no lo ha informado y que intenta evitar que se "filtre" la prensa". La estafa del EcoParque que nunca hicieron, la desidia de un zoo que transformaron en un negocio. Iniciaremos informes", escribió Llardo. (Télam)