“Motomandados” porta en su mochila un particular mensaje para automovilistas

La asociación civil “Luchemos por la Vida”, señala que Argentina es uno de los países con peores índices de siniestro viales. Según detallan en unos de sus informes, entre 1990 y 2018 el porcentaje de fallecidos por este tipo de accidentes no disminuyó.Al parecer, estas estadísticas llegaron a las manos de un hombre que trabaja como delivery de comida y decidió hacer concientización. Para evitar esta clase de situaciones, colocó un cartel con letras blancas en su mochila: “No me choques, mi gato me espera en casa”.La imagen se multiplicó en redes sociales gracias a la particularidad del “pedido” de este repartidor.Recordemos que los motociclistas representan el 47% de las muertes por accidente de tránsito en este 2021 en nuestro país.