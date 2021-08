Incendios en Córdoba dejaron decenas de animales heridos y muertos

Además de la destrucción en los bosques y hasta en las cabañas que quedaron reducidas a cenizas, el incendio en Potrero de Garay dejó a muchos animales muy heridos o directamente muertos.En una recorrida por la zona, ElDoce TV mostró parte del drama que atraviesan los lugareños y sus animales. Es el caso de Alberto Flores, productor cuyas 40 de sus 100 vacas Aberdeen Angus se convirtieron en un testimonio viviente -e impactante- del paso del fuego."Tengo el campo hace tres años. Nunca vi una cosa así acá. Se quemaba, pero no tan fuerte. El fuego no me dio tiempo a nada, se vino muy rápido. Tengo gente que me ayuda, los vecinos, hay que agradecerle a todo el mundo", cerró entre lágrimas.